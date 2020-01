Turistas despiden las vacaciones a lo grande en Masachapa y Pochomil

Foto: TN8

Rodeados de un ambiente natural, caracterizado por el sol, arena y océano; turistas nacionales y extranjeros visitaron este fin de semana los destinos turísticos de Masachapa y Pochomil, disfrutando del primer fin de semana de año.

“Tenía años de no venir a esta playa, está muy cambiado, lindísimo, hay bastante afluencia de personas a pesar que prácticamente ya mañana regresamos a nuestras labores. Todo está perfecto e invito a las familias nicaragüenses que vengan a disfrutar de Pochomil, de todas las bellezas que tiene Nicaragua”, dijo Rebeca Santana, visitante.

Cada visitante despide las vacaciones con un baño de agua salada y con muchas expectativas para este año lleno esperanzas y positivismo.

“Estamos disfrutando en familia en este ambiente muy limpio, esperando que este año podamos cumplir todos nuestras metas y podamos seguir recreándonos, disfrutando la vida sanamente”, informó Kevin Santana, quien disfrutaba del ambiente.

Visitantes del extranjero

Elena González de Puerto Rico es una extranjera que se ha enamorado de Nicaragua, especialmente de las refrescantes playas de Pochomil por su seguridad, paz, limpieza, gastronomía y belleza natural.

“Llevo 10 días aquí, me quedan seis días nada más y no me quiero ir. Vengo de Puerto Rico y este lugar es muy bello, las personas se están perdiendo esta experiencia, es algo inolvidable, toda la gente es muy amable, los llevo en el corazón hasta he pensado venir a vivir aquí, hay paz, tranquilidad, armonía entre las personas, la gastronomía es exquisita. Definitivamente Nicaragua es un país para visitar que no se deben perder", agregó Elena.

El verano está que inicia y estos destinos ofrecen una amplia oferta turística; los precios, comodidad, seguridad, buena atención y calidad en los alimentos representan un plus para el turista, además por la planicie de esta extensa playa. Las familias pueden realizar paseos a caballos o en cuadriciclos y diferentes actividades deportivas.

“El alquiler de moto está a precios módicos para los turistas, 50 córdobas la vuelta, también alquilamos por media hora, 15 minutos; nos acomodamos al bolsillo de las personas, e invitamos que sigan viniendo a disfrutar de las playas y realizar estos recorridos que es una experiencia inolvidable”, expresó Óscar López, del negocio Renta Moto Alex.

Los prestadores de servicios se encuentran satisfechos por la afluencia masiva de las familias que se refleja en el dinamismo económico.