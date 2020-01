Primer domingo 2020 con actividad comercial en balnearios de Managua

Foto: TN8

Los comerciantes de Xilonem, Xiloá y el Parque Acuático reportan buenas ventas en este período de vacaciones, porque la afluencia de visitantes se mantuvo.

Xilonem se ha convertido en destino turístico de preferencia para los capitalinos y otros nicaragüenses de los departamentos. Las piscinas limpias estimulan a la diversión sana en familia, y para los comerciantes, significa mejores ventas de todo lo que llevan de consumo.

"Gracias a Dios sí hemos vendido todo estos días, desde el 25 al primero; el 2 gracias a Dios las ventas estuvieron muy buenas y hay bastante gente que visitan Xilonem. En esos días vinieron bastante gente que ni se podían bañar en las piscinas y el cliente y el visitante consumieron bastante gracias a Dios. Yo vendí bastante pollo asado, cerdo asado, carne asada, enchilada, gracias a Dios todo lo que trajimos se vendió. Hubo buena actividad comercial", dijo la comerciante María Auxiliadora Moraga.

"Primero a la bendición de Dios y a la Virgen de Guadalupe; gracias a Dios se vendió muy bien. Le ha ido bien al negocio. Este es el primer año que vengo y le doy gracias a Dios, porque sino es por Él no estuviera aquí. Hemos vendido todo: pescado, carne asada, sopa de gallina, tajada con queso, quesillo, papita frita, papita con pollo, gaseosa, frescos naturales. Gracias a Dios todo se vendió el primero de enero. Estuvo full aquí, parecía Pochomil, ha estado muy visitado el Xilonem", manifestó la comerciante Mariana Plata.

Disfrutan del ambiente en Xiloá

Otro reflejo de un comercio activo que consolida la economía del país se registró en Xiloá, donde sus visitantes llegaron a disfrutar de sus días de vacaciones.

"Las ventas no se han detenido, yo vendo raspado (...) he venido, hay trabajo, nosotros vendemos, yo vendo, no he dejado de vender, vendo en Xiloá y en los barrios", precisó José Narváez, comerciantes.

"La estoy pasando súper porque estoy con mi familia, porque tenemos que tener cuidado con los niños, súper porque estamos celebrando un cumpleaños del papá de mi hija; hay un ambiente de tranquilidad, seguridad, alegría, me gusta el ambiente", aseguró Lucía López, visitante.

Parque Acuático con muchas visitas

En el Parque Acuático refrescarse es un placer acompañado de los buenos servicios gastronómicos, que motiva a que cada día crezca y sea recurrente la visita a este sitio de esparcimiento tranquilo y seguro.

"Estos elotes son bien buscados por la gente, el elote en sí es bien dulce, a parte que se le echa queso, mayonesa y hay una receta especial de la casa. Es bien rico, la gente lo busca, en estos días de vacaciones se ha vendido bastante", expresó José Matus, comerciante.

Estos lugares turísticos muestran a una Nicaragua que avanza en paz y desarrollo para todo el pueblo.