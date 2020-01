Madres de héroes y mártires reciben obsequios en barrios de Managua

Foto: TN8

Las madres de héroes y mártires de Nicaragua, fueron sorprendidas este 4 de enero con obsequios que les envió el Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega y la Vicepresidenta Rosario Murillo.

Juana Francisca Centeno, una madre de hérores y mártires habitante del barrio René Darce en Managua, fue una de las que recibió el paquete especial que le envió el mandatario nicaraguense.

Doña Juana es la madre del héroe y mártir Luis Alberto Mendoza, asesinado por la Guardia Nacional el 18 noviembre de 1978.

"Me siento muy contenta por este obsequio, porque miren como estoy, aquí paso todo el día sentada, ya no trabajo y estoy enferma, por eso gracias por este regalo que me han enviado", dijo esta anciana.

Adela Jarquín, de la Promotoría Solidaria, fue quien entregó junto a otros jóvenes los regalos que distribuye el Gobierno.

"Aquí venimos a entregar estos regalos de parte del Presidente Daniel Ortega, quien siempre está pendiente de las madres nicaragüenses", afirmó esta promotora del Gobierno sandinista.

Carmen Morales Espinoza es otra de las madres de héroes y mártires que recibió el regalo del Gobierno y quien dijo que a pesar de la pérdida de su hijo, se siente feliz porque siempre el Gobierno se acuerda de ella.

"Doy gracias a Dios y al Presidente Daniel Ortega por este regalo que me han enviado, no hay palabras más que el agradecimiento a nuestro presidente Daniel Ortega", dijo esta anciana de 82 años de edad.

Atención digna en salud

A todas las madres de héroes y mártires se les brinda atención médica, de forma mensual y son atendidas en sus necesidades.

Además el Gobierno entrega cada mes los paquetes alimenticios que contienen arroz, frijoles, aceite, pastas, cereales y otros productos.

Doña Carmen es la madre de Álvaro Rojas, asesinado el 7 de julio de 1979 en la Loma de Tiscapa.

Otra de las madres que recibió el paquete es Francisca Nubia Cruz de 78 años de edad y habitante del barrio Adolfo Reyes, en Managua.

"Yo me siento muy agradecida con esta ayuda que nos manda el Gobierno, que siempre se acuerda de nosotras las madres, esto nos ayudará, porque ya no vamos a comprar las cosas del hogar", explicó esta madre nicaragüense.

Doña Francisca es madre de Reynaldo García, asesinado un 6 de junio de 1979 por la Guardia Nacional.

"Esto es algo que lo hacemos de manera cotidiana, orientado por nuestro comandante Daniel, pero hoy verdaderamente llega de manera directa ese presente, ese cariño. Hemos entregado un total de 265 presentes a nivel del distrito. Es importante reconocer ese aporte de madre, de los mártires, por sus hijos para que esta Revolución sigue en pie y como pudiste ver mucha emoción en las madres", dijo Luis Lagos, secretario político del Distrito V de Managua.

Dentro de los paquetes entregados están entre otras cosas frazadas, fundas, sábanas y otros artículos para el hogar.