Gobierno de Nicaragua brinda ayuda a familias afectadas por incendio

Foto: TN8

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional brinda ayuda a las tres familias que habían quedado a la intemperie producto de un incendio registrado en el barrio Costa Rica el pasado 30 de diciembre.

Lea también: Nicaragüenses reciben el año con alegría en El Trapiche

"Esto es un milagro, la verdad yo no sé como estoy viva, cuando miré ya mi casa se estaba quemando y hay que decirlo, esto es una irresponsabilidad, por dejar a niños manipulando fósforos sin supervisión", comentó Arlen Tapia, dueña de una de las viviendas y madre soltera.

La preocupación y la solidaridad en el gobierno garantizó que estas familias en los próximos días tengan sus viviendas dignas.

"Hoy les estamos entregando diferentes enseres a las tres familias, el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo están dándole apoyo a las tres familias, a una de ellas se le dará el plan techo y a las otras dos, que se quemaron en su totalidad se les va a estar construyendo sus viviendas dignas", afirmó el vicealcalde de Managua, Enrique Armas.

El compañero Armas también destacó que se le dio ayuda a la familia que fue afectada un día después de esta tragedia en el barrio Casimiro Sotelo, donde alrededor de cinco nicaragüenses perdieron todo producto de la misma causa que les arrebató todo a las tres familias del barrio Costa Rica.

Un total de 15 personas entre ellas 7 niños sufrieron los estragos de este trágico hecho, por ello estas familias hicieron el llamado a la población nicaragüense de tener precauciones para evitar hechos como este.

"La verdad no me esperaba tanta ayuda, tantas bendiciones, el gobierno nos ha ayudado en gran manera y también nuestros vecinos, gracias a Dios no les pasó nada a mis hijos. Solo este gobierno se preocupa de esta manera", dijo Gloria Mejía, afectada.