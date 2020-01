Familia afectada por incendio en fin de año recibe ayuda inmediata

Foto: TN8

Un rayito de luz lleno de esperanza y solidaridad cubrió a la familia Alarcón, quienes a pocas horas iniciar el año nuevo perdieron todo en incendio que consumió hasta lo más mínimo de su vivienda.

El lamentable suceso se registró a eso de mediodía de este 31 de diciembre en el barrio Casimiro Sotelo de Managua, y en una rápida respuesta el gobierno, a través de la alcaldía de Managua brindaron acompañamiento a los hermanos nicaragüenses.

"Nosotros no esperábamos esto, siempre pasamos tranquilos los 24 y 31, yo no estaba en la casa cuando pasó todo, solo mi hija y las dos niñas, gracias a Dios no se quemaron y damos gracias a la ayuda que nos llegó de parte del presidente y la vicepresidenta", comentó Silvio Alarcón, padre de la familia.

Silvio también destacó que su hija y dueña de la vivienda Yessenia Alarcón Suazo se encuentra hospitalizada ya que ella sufre de asma y el humo producto de las llamas que consumían su hogar la afectaron.

"Gracias a Dios también la respuesta de los bomberos fue rápida, inmediatamente la trasladaron al hospital luego de atenderla aquí", dijo Hector Alarcon, hermano de doña Yessenia.

La Alcaldía de Managua brindó una serie de materiales para reconstruir la casa así como productos de la canasta básica, siendo una atención rápida para la familia afectada.

"En menos de cinco horas el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo están apoyando a estos hermanos, van a poder arrancar el año con una vivienda digna, en la primera semana del 2020 van a tener la casa ya levantada", afirmó el vicealcalde de Managua, Enrique Armas.

Por dicha este trágico hecho no dejó víctimas que lamentar y gracias a la solidaridad característica de los nicaragüenses la familia Alarcón no empezará año nuevo sin un hogar.