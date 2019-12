103 atletas participaron en II Torneo Navideño de Natación

Foto: TN8

Atletas de la Academia Michel Richardson compitieron este sábado en la II Edición del Torneo Navideño de Natación, organizado por la Alcaldía de Managua para promover el deporte.

"Hoy compiten niñitos de 6 años hasta los adultos y para nosotros es por supuesto muy emocionante realizar estos eventos internos, sólo con los nadadores de la Alcaldía. Los padres de familia vienen al entrenamiento, a las eliminatorias, y a las competencias", expresó el vicealcalde de Managua, Enrique Armas Rosales.

Siete categorías fueron establecidas en este torneo, en el que se realizaron 32 competencias, entre ellas: estilo libre, pecho y dorso.

Las categorías fueron: 5 - 6 años, 7 - 8 años, 9 -10 años, 11- 12 años, 13 -14 años, 15- 24 años y de 25 años a más.

"Llegué de primero y no sé si gané de primer lugar, pero lo que importa es que me divierta. Estaba un poquito nerviosa porque toda mi familia me estaba apoyando y yo tendría que dar de mi parte", manifestó la pequeña Jenny Tórrez, atleta de la categoría 7 - 8 años que participó en el estilo dorso.

El vicealcalde de Alcaldía de Managua mencionó que ya se tienen previstas importantes actividades deportivas para el inicio del 2020.

"En enero el básquetbol profesional, vamos a arrancar el año con el preolímpico de voleibol de playa aquí en Nicaragua, vamos a arrancar el año con el premundial de Béisbol sub 23, vamos a arrancar el año con otro centroamericano de básquetbol, el centroamericano para niños y niñas de 16 años de baloncesto. Desde que hicimos los Juegos Centroamericanos aquí nos convertimos, gracias a Dios y gracias al respaldo al comandante Daniel, en la meca del deporte centroamericano", agregó Armas.