Familias nicaraguenses visitan espacios de unidad familiar

Foto: TN8

Una buena opción para no quedarse en casa con tantos centros de diversiones que existen en el país, y sobre todo en la capital son los parques que se encuentran sobre la avenida Bolívar a Chávez.

Usted puede disfrutar de un recorrido en el Parque de Trampolines, parque Luis Alfonso Velásquez Flores, entre otros.

"Estoy muy contenta porque hay lugares bonitos, y pues andamos divirtiéndonos con los niños", mencionó Claudia Osejo, quien visitó estos parques de diversiones.

"Está muy bonito, han puesto muchos juegos para los niños para que se vengan a divertir, lo mejor es compartir en familia, pasarla bien y cuidarlos", dijo Cindy Paola Suazo.

Puede sentirse seguro de asistir a estos sitios ya que también cuentan con el respaldo de la Policía Nacional, garantizando que cada uno de los visitantes se sientan resguardados.

Los días de mayor afluencia son los fines de semana, y ahora en estas vacaciones de navidad puede aprovechar el tiempo y asistir con sus seres queridos de tardes muy coloridas.

Puede finalizar en el puerto Salvador Allende, donde existe una alta gama de restaurantes, quioscos, presentación de bailes culturales, grupos musicales y más, esta vez se realizó la presentación de las pastorelas, ejecutado por el Ballet Folclórico Tlakahaltepetl.

"A mi me encanta, me fascina estas actividades, yo soy amante del folclore, esas son nuestras raíces nicaragüenses y no se pueden olvidar nunca, me encanta venir a ver el turismo, estos actos culturales, eso anima a las familias a salir de su casa y gozar de esto", comentó un visitante.

"Yo los invito a que salgan de su casa, es bueno salir de la rutina a lugares sanos, el Salvador Allende tengo años de visitarlo y es muy sano", destacó doña Johana Arriaza, del barrio Cristo el Rosario.