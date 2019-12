ALMA entrega juguetes a niños con cáncer del Hospital La Mascota

Foto: TN8

La alcaldesa de Managua, Reyna Rueda, visitó este jueves a los pequeños pacientes que batallan contra el cáncer en la sala de Hemato-Oncología del Hospital Manuel de Jesús Rivera, La Mascota.

Con ellos y sus padres compartió un mensaje esperanzador y entregó a los pequeños juguetes.

Indicó que los presentes fueron enviados con mucho cariño por el presidente de la República, Daniel Ortega; y la vicepresidenta, Rosario Murillo para llenar de alegría a los pequeños guerreros. Esta es una actividad que anualmente realizan las autoridades de la comuna capitalina en conjunto con los miembros de Promotoría Solidaria.

Lee también: MINSA reconoce labor de la red comunitaria de salud en Jinotega

"Traer junto al equipo de Promotoría Solidaria este momento de alegría y un obsequio, sobre todo en este mes de reconciliación, en este mes de unidad, en este mes de amor; como es el mes de diciembre, y deseamos para las familias lo mejor y que Dios nos siga guiando en los momentos difíciles, en los momentos de alegría que sea él el centro de cada uno de los deseos en cada uno de los hogares de las familias nicaragüenses", expresó Rueda.

Los padres de familia agradecieron el gesto de amor y la excelente atención que reciben sus hijos en este hospital, de referencia nacional.

"Agradecida con el Gobierno porque algunos cuentan que los niños antes se morían porque no habían las condiciones y bueno pues yo no me quejo, han luchado con mi hijo y ahí están; ya gracias a Dios lo operaron salió bien y cumpliendo su tratamiento", aseguró Jetsi Orozco, madre de paciente con cáncer y originaria de Matagalpa.

Atención dedicada en La Mascota

Regularmente en la sala de sala de Hemato-Oncología del Hospital La Mascota se encuentran internados entre 40 y 50 pacientes.

"También se trabaja con los diferentes SILAIS y hospitales y unidades de salud del ministerio para la detección temprana, en cáncer es fundamental la detección temprana; si uno detecta tempranamente el pronóstico para la vida del niño cambia", señaló el Dr. Gerardo Mejía, pediatra especialista en genética.

Las autoridades de la Alcaldía de Managua también llevan alegría a los pequeños que habitan en los barrios de los diferentes distritos de la capital, quienes al igual que los pequeños pacientes de La Mascota agradecen estas muestra de cariño.