Promotoría Solidaria entregó más de 200 sillas de ruedas en Managua

Foto: TN8

En varios distritos de Managua se realizó la entrega de sillas de ruedas a más de 200 personas con discapacidades y de bajos recursos económicos, una orientación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.

Esta tarea solidaria fue cumplida por la Promotoría Solidaria este miércoles 18 de diciembre.

La entrega tiene como objetivo ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas, cuyas condiciones físicas les impide tener una vida cómoda y movilizarse por sí mismas.

Tamara Aguirre, miembro de Promotoría Solidaria, resaltó que "hoy a lo que es nivel de los distritos de Managua se van a entregar 280 y en los próximos días más de 100 sillas de rueda a nivel municipal, para dar un total de 400 sillas para personas con discapacidad".

Protagonistas con mejor condición de vida

La señora Elisa Moreno, de 90 años de edad, agradeció el gesto que cambia su forma de vivir. "Gracias por la silla, justo a tiempo porque ya me voy a poder movilizar a mis citas médicas, ya que el 16 de enero me toca ir. Este es un regalo muy grande que solo el Gobierno de Nicaragua hace por los pobres", expresó.

"Muchísimas gracias, que el Señor me los bendiga. Yo me quebré la pelvis y me duelen todos los huesos, lo que me dificulta caminar, ya que también tengo mis dos rodillas fracturadas, pero ahora ya que tengo esta sillita me voy a poder mover y pasear por donde quiera", aseguró Doña Julia del Carmen Mercado, de 88 años, habitante del barrio San Sebastián.

Por su parte, Pastora Figueroa dijo que se sentía muy contenta de ver el regalo que le habían hecho a su vecina, ya que de esta manera se podrá movilizar al centro de salud y llevarla a distraerse. "Solo con el Gobierno del comandante Daniel Ortega, se puede gozar de estos derechos para nuestros ancianos y personas discapacitadas", indicó Figueroa.

Denzel Figueroa, un niño de 8 años de edad, con parálisis cerebral y síndrome de down, también recibió su silla de ruedas para poder movilizarse. Entre risas y gestos de alegría, su mamá Claudia Iglesias comentó que le doy gracias a Dios "y al Gobierno por esta bendición y por estar haciendo una nueva Nicaragua. Mi niño necesitaba esta silla, porque la que tenía ya estaba viejita y sus piecitos ya no alcanzaban, pero ahora él va estar más cómodo".

Esta es una de las obras que en todo tiempo realiza el Gobierno sandinista para que las familias de escasos recursos cuenten con el apoyo que necesitan.