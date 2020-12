Definidos los Cuartos de Final de la 2da división

UNAN Managua

El torneo Apertura de la segunda división de futbol en Nicaragua está en su etapa más emotiva luego que se jugaran los partidos de vuelta de los octavos de final y poco a poco se conocerá el equipo que tendrá medio pie en Liga Primera.

Partidos intensos y uno que otro susto pasaron los equipos llamados favoritos en esta vuelta de los octavos que dejó ya los cuatro cruces de Cuartos de Final de la segunda división de Nicaragua cuyos partidos de ida se jugarán hasta el miércoles 06 de enero.

En la primera llave, el América JDE viene de ser asustado por el Rivas CF que por poco y remonta en la vuelta, pero de todos modos los diablos rojos se citarán contra el H & H Export de Sébaco que no tuvo problemas para eliminar a FC Susucayán.

Los universitarios de la UNAN Managua retarán al inspirado equipo de Matiguás en una eliminatoria de pronósticos reservados. Mientras los capitalinos intercambiaron goles en un emotivo duelo y serie contra Real Granada, el Matiguás jugó relajado ante FC Estelí la vuelta ya que en casa golearon 4-0.

Así mismo, el Atlético Somotillo que no tiene otro objetivo más que llegar a Liga Primera, ganó por la mínima en Octavos par de veces a Río Blanco y ahora se citan en Cuartos contra el Orgánica Masachapa que no pasó mayores apuros vs San Judas.

Finalmente, Mina El Limón y Deportivo Masaya se miden en una revancha del último torneo apertura. Los leoneses eliminaron a FC Gutiérrez en la fase previa, mientras los masayas se deshicieron de los Bravos de Primavera.

PARTIDOS DE IDA