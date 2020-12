Presidente del Barcelona: "Económicamente hablando, sí habría vendido a Messi este verano" / France24

El presidente interino de la Comisión Gestora del F.C. Barcelona, Carles Tusquets, dijo este jueves en entrevista para la radio RAC1 que, desde el punto de vista económico, vender a Messi durante el pasado verano "hubiese sido deseable". Según RT.

"Económicamente hablando, sí habría vendido a Messi este verano. Habría sido deseable, por lo que ingresas y por lo que te ahorras. Pero esto es algo que depende del cuerpo técnico, no me corresponde a mí", dijo.

Tusquets, que está a cargo de la institución desde que Josep Maria Bartomeu renunció a su cargo de presidente este octubre, no esconde el hecho de que el club atraviesa un período difícil.

"La situación económica es preocupante, pésima", matizó.

“Hubo una parte de la rebaja salarial con la Junta de Bartomeu. Nosotros hemos pospuesto la parte más grande que cobrarán en los próximos cuatro años”, apuntó Tusquets.

“Tener el Camp Nou cerrado supone ingresar 320 millones menos. La situación es horrible, pésima, pero cuando se reabra mejorará de golpe, así que hay esperanza”, detalló en lo que se refiere a una de las principales fuentes de recaudación.

Una difícil situación

A su vez, también remarcó que el mítico estadio se está cayendo a pedazos y es una obligación reformarlo con urgencia: “Hay zonas en la que está cayendo literalmente. Hay una parte de la estructura del Camp Nou que esta cayendo. En alguna puerta de entrada al estadio han caído trozos del techo. Hay que hacer obras de forma urgente”.

Detalló que no se podrá fichar en enero si no venden antes futbolistas. Por lo que un jugador como Neymar, que hace poco ha expresado el deseo de volver a jugar con Messi, solo podría unirse al equipo si lo hace gratis.

El contrato de Messi expira el próximo junio, y el argentino, a quien no le faltarán opciones de seguir la carrera, podrá abandonar el club de manera gratuita.

“Si Neymar viene gratis, se podría plantear. Si no, no hay dinero para pagar. A no ser que un nuevo presidente venga con un milagro en la mano. Si se vende y el cuerpo técnico está de acuerdo, ¿'why not’?”, se preguntó sobre un hipotético regreso del jugador brasileño.