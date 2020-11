Barcelona demanda a Neymar por 12 millones

Internet

Barcelona demandó a Neymar por casi 12 millones de dólares, la suma que el club dice le pagó en exceso al astro brasileño durante su tiempo en España, dijo una persona con conocimiento del caso el miércoles.

La fuente dijo que Barcelona le pagó excesivamente a Neymar para evitar posibles irregularidades de impuestos mientras las autoridades investigaban su traspaso desde el club brasileño Santos en el 2013. Cálculos recientes de las autoridades fiscales mostraron que el club no tenía que pagar los 10 millones de euros (11,8 millones de dólares), por lo que está requiriendo que el futbolista devuelva la suma.

Te puede interesar: Argentina aquejada por las lesiones, recibe a Paraguay

La persona habló con The Associated Press a condición de anonimato porque no estaba autorizada a comentar públicamente sobre el asunto.

Los representantes de Neymar la dijeron a la AP que no comentarían sobre el caso.

Neymar jugó para Barcelona desde el 2013 hasta el 2017, antes de irse al París Saint-Germain por un monto récord de 22 millones de euros (262 millones de dólares).

ADVERTISEMENT

Neymar y Barcelona fueron acusados por las autoridades españolas de irregularidades en el traspaso del brasileño al club catalán, incluyendo de tratar de ocultar la suma que se le pagó al Santos entonces.

Ambas artes negaron las acusaciones.

En septiembre, las autoridades fiscales españolas dijeron que Neymar debía 34,6 millones de dólares en impuestos por su tiempo en España, la mayor deuda personal en el país el año pasado.

Barcelona ha estado pasando trabajos financieramente este año debido a la pandemia de coronavirus. El club rebajó los salarios de los jugadores previamente en el año y ha continuado negociando ajustes salariales para reducir costos.

El club catalán ha estado inmerso además en una crisis interna desde la derrota de 8-2 ante Bayern Múnich en cuartos de final de la Liga de Campeones, con el astro Lionel Messi eventualmente pidiendo que se le permitiese irse y el presidente Josep Bartomeu y su junta renunciando.

Messi se quedó, pero Bartomeu se fue.