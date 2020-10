Managua FC rompe pronósticos y elimina al FAS

Managua FC

El viaje a El Salvador tuvo un agradable final para el Managua FC que en tanda de penales sufrió pero venció 5-4 al favorito FAS tras quedar 1-1 en el tiempo reglamentario y así avanzar a octavos de final de la Liga de Concacaf.



El favoritismo de los locales no podía pronunciarse más cuando al minuto 12 se cometió una falta en el área a favor del FAS y desde los once pasos se ponían al frente 1-0 en el estadio Cuscatlán.



La manada fue domada por el buen juego del FAS en los primeros 45 minutos, mientras algunas individualidades de Pablo Gállego era lo rescatable por el equipo nica.



El estratega Emilio Aburto sacó lo mejor de sus jugadores en la segunda mitad con un juego más propositivo y el futbol le pagó con buenos dividenos al 57 cuando Leandro Figueroa dio un pase bombeado a Ricardo Mendieta que con lo justo colocó la bola en la portería para marcar el empate.



Managua fue vertical en los últimos 33 minutos y se perdió una clara cuando Ricardo Mendieta prefirió pasar pese a ir solo a la izquierda del portero, mientras en las postrimerias del juego, los salvadoreños tambien tuvieron una de mucho peligro por una pelota a la deriva en el área.



Los visitantes llevaron su inspiración a la tanda de penales inmediatamente después de los 90 minutos.



Lester Acevedo, un portero que estaba en la segunda división hace un año fue el héroe al final, pero no sin antes ver como Diego Peláez fallaba el primer disparo de los leones.



Pablo Gállego marcó en el 2do intento y justo después un jugador del FAS estrelló en el poste su intento y entonces venían tres cobros exitosos al hilo para ambos equipos.



Ya en muerte súbita, Leandro Figueroa puso en ventaja al Managua y luego el jugador cuscatleco la puso de frente a Acevedo para mandar al Managua por 2da temporada al hilo a 8vos de final.



El 5 de noviembre ahora Emilio Aburto y su tropa visitarán Honduras y al Olimpia en la siguiente fase y ahora la manada junto al Ferretti son los únicos clubes nicas que han avanzado de ronda.