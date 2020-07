Byron Bonilla dejó las filas del Deportivo Saprissa

Deportivo Saprissa

El Deportivo Saprissa oficializó la salida del legionario nicaragüense Byron Bonilla luego de conseguir el campeonato del torneo clausura en el fútbol costarricense.

Tras el comunicado oficial del conjunto Morado, Bonilla posteó en sus redes sociales: "Gracias, lindas experiencias y cosas únicas me dieron este año en esta gran institución. Me voy muy agradecido con todas las personas que me brindaron su ayuda, agradezco a los compañeros con los que compartí y en todo momento me apoyaron. Siempre di lo mejor de mí y gracias a la afición."

Bonilla se coronó campeón en el fútbol costarricense con los dirigidos por Walter Centeno disputando solamente el partido de ida que se jugó ante la Liga Deportiva Alajuelense y se convirtió en el único jugador. El extremo pinolero que salió del Sporting para probar suerte en el Grecia, pero tras su desempeño en dicho club los Morados se interesaron en sus servicios y llegó en calidad de préstamo por lo que ahora tendrá que regresar a San José.

El Saprissa que consiguió recientemente su campeonato 35 en la historia del país vecino no contrató al jugador pinolero para la próxima campaña por ser un jugador extranjero lo que complicó su estadía en dicho club.

Una de las mejores presentaciones del pinolero con la camiseta morada fue en el 14 de junio en el partido de vuelta de las semifinales contra el Club Sport Cartaginés aportando una asistencia y apareciendo en la jugada de último gol del partido que terminó 4-0.

Entre los minutos más importantes que tuvo el granadino están los que disputó en la Liga de Concacaf donde fue titular una ocasión en tres partidos sumando un total de 111 minutos en partidos contra el Belmopan Bandits, CD Águila y CA Independiente de Panamá. En total Byron jugó 22 partidos entre Liga de Concacaf, Torneo Apertura y Torneo Clausura.