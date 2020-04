Henry Duarte: "Cuando termine mi contrato me iré"

Gold Cup

Con la cancelación momentánea de los eventos internacionales de Concacaf y compromisos amistosos de la selección nicaragüense de fútbol, el técnico Henry Duarte se encuentra en su natal Costa Rica y conversó con el medio local 120 minutos dicho país.

Duarte se encontraba de visita tras la temporada baja de la selección después de sus amistosos contra Cuba y tras la pandemia del Coronavirus el actual técnico de la Azul y Blanco se encuentra en Santa Rosa de Santa Cruz en Costa Rica junto a su familia.

"Yo me reuní con el presidente Quintanilla conversamos el tema y decidí viajar a Costa Rica porque quería estar en casa junto a mi familia, ya que aquí (Costa Rica) se han dado muchos casos de acuerdo a la pandemia, me causo preocupación por mi familia porque habían 3 casos donde vivo y hable con el presidente luego me trasladé a Santa Rosa de Santa Cruz" expresó Duarte que tiene 22 días de estar en Costa Rica.

El timonel tico regresará al país la próxima semana donde le tocará reunirse junto a Manuel Quintanilla para hablar del futuro de la selección pinolera de fútbol.

Final de la era Henry Duarte

Concacaf canceló todos los torneos venideros por la pandemia del Coronavirus lo que se le dificulta a Henry Duarte debido que el técnico de los pinoleros finaliza su contrato en diciembre de 2020 y de acuerdo a múltiples reportes todo se reanudará con normalidad en Marzo del próximo año.

"Pienso que de una forma muy profesional y sincera le hablé a ellos (FENIFUT) de que una vez que termine mi contrato, ya no voy a seguir. Ya son seis años, el asunto de elegir un seleccionador nacional no es algo tan facil y sencillo como se mira por eso anuncié que saldré para colaborar con la federación para buscar a mi reemplazo" expresó el entrenador costarricense.