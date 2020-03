Barcelona reclamará el título si La Liga no se reanuda

Barcelona

El Barcelona se mantiene atento al desarrollo de los acontecimientos, esperando a la reunión que tiene programada este martes la UEFA con los principales actores del fútbol europeo, discreto en cualquier posicionamiento aguardando a que remita el brote de coronavirus para, como pretende Javier Tebas, reanudar con la máxima normalidad posible la Liga y la Champions pero, a la vez firme en considerar que, en el peor de los casos, si no pudiera concluirse la temporada debería ser proclamado campeón de Liga.



Los clubes de la Liga encaran semanas decisivas, conociéndose que la suspensión definitiva del campeonato enfrentaría a unas pérdidas económicas cercanas a los 700 millones de dólares y que, deportivamente, dependiendo de la decisión a tomar y que podría tener un primer aviso en la reunión de este martes, tendrían una afectación también especialmente dramática.



El campeonato español se enfrenta a una situación inédita y nunca vista desde su creación en 1929. En 1937, en plena Guerra Civil, el Gobierno, legítimo, de la República auspició la llamada Liga del Mediterráneo, torneo disputado entre clubs de Cataluña, Murcia y Valencia, que estaban bajo el dominio aún del gobierno republicano, que no pudo convencer a Real y Atlético de Madrid de participar, excusando ambos clubs la cercanía del frente.





La Liga Mediterránea, formada por ocho clubs, la conquistó el FC Barcelona y fue previa a la disputa de la Copa de España que en julio del mismo 1937 venció el Levante. Derrotado el bando republicano en la Guerra Civil ni Barça ni Levante fueron considerados campeones oficiales de ambos torneos, que hoy, al cabo de 80 años, reivindican su oficialidad…





Este sería, de alguna manera, el único precedente de una temporada rota, aunque con evidentes diferencias respecto a lo que sucede actualmente y que da fuerza al Barça en su ‘aviso/reivindicación’.



Aunque el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, anunció en su momento que tras la suspensión de la Liga y parón general del fútbol en España se manejaban “tres escenarios” en el caso de que el coronavirus no permitiera la reanudación de la temporada antes del 30 de junio, desde el Camp Nou existe el convencimiento de que el título de Liga no podría ser objeto de ninguna discusión.



El Barcelona apoya oficialmente todas las medidas tomadas en los últimos días desde los estamentos nacionales, entiende que, como afirmó Javier Tebas, la temporada podrá concluirse cuando remitan los efectos del coronavirus y se mantiene en una posición de discreción absoluta, evitando abrir una polémica que, hoy por hoy y teniendo en cuenta la situación sanitaria, entiende que no puede ser puesta en el escenario desde ningún ámbito…