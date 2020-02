Fútbol de Nicaragua se solidariza con portero mexicano del Diriangén

Instagram: Gradilla

El guardameta de nacionalidad mexicana Bernardo Gradilla, quien actualmente milita en el Diriangén Fútbol Club de Nicaragua fue diagnosticado con cáncer, esto le imposibilitará jugar.

El club pinolero se encargó de anunciar la baja de este arquero y como las malas noticias siempre llegan primero, es lamentablemente darse cuenta que una enfermedad aqueje al jugador. A través de este mismo comunicado el equipo centroamericano dio a conocer que el mexicano ha sido sometido a exámenes médicos y que los resultados no han sido favorables.

"Bernardo Gradilla ha sido sometido en las últimas semanas a diferentes exámenes médicos, los resultados de estos, imposibilitan el desempeño de Gradilla de cara al torneo Clausura 2020 en Liga Primera. Gradilla ha sido detectado con un cáncer, por lo que su difícil tratamiento dejará fuera de las canchas a nuestro arquero", publicó el club nicaragüense en su página web.

La directiva en conjunto con sus compañeros han demostrado el apoyo para el mexicano y aseguran que todo esto llegará a buen puerto para que lo más pronto posible vuelva a las canchas.

Desde el seno del Cacique se dicen estar muy afectados por la noticia, pero reiteraron la confianza plena que tienen de que el cancerbero saldrá adelante.

"El mundo futbolero confía plenamente en nuestro guerrero Cacique que se ha dejado el alma por defender nuestros colores de una manera valiente, estamos con la completa seguridad que nuestro guerrero saldrá vencedor de esta dura batalla", se lee en la publicación.

Por otra parte el mismo jugador ha demostrado tener una gran convicción en enfrentar de manera muy positiva esta batalla contra dicha enfermedad, esto lo dejó demostrado desde su cuenta oficial de Instagram en el cual mostró el siguiente mensaje:

"Hoy termino mi primer ciclo de quimioterapia, gracias a Dios no tuve efectos adversos al medicamento. Si es difícil luchar contra algo nuevo, pero todo el cariño y Apoyo de mi familia y la gente he podido sobrellevar este primer ciclo, el próximo es en tres semanas y espero sea de igual manera que este, sigo con la actitud de salir en de esta y volver pronto, gracias a todos por sus buenos mensajes y el gran apoyo que están brindando, al @diriangenfc que me respalda 100% en este proceso tan duro y a todos los clubes y compañeros de profesión que han estado haciendo dinámicas para de alguna manera ayudar y aportar en mi proceso médico, gracias al ministerio de salud que me brindó la ayuda y están al tanto de mi salud, estaré en casa descansando cuidándome para estar de la mejor manera en el próximo ciclo de quimioterapia, gracias a todos. BG 1 🙌🏻".

Reacciones en el deporte nacional

Pero este guerrero no solo se mostró apoyado por su club perteneciente, sino que también los demás clubes del torneo nacional dejaron su mensaje de aliento para el guardameta. Por su parte el Walter Ferreti, realizó la donación de los ingresos que se obtuvo con las entradas del partido de la jornada 2, entre los dos equipos capitalinos.

“La Gerencia del Club Deportivo Walter Ferretti donará la taquilla del partido correspondiente a la Jornada 2 (CD Walter Ferretti Vs. Juventus FC), al guardameta de Diriangén FC, quién iniciará un proceso de tratamiento de quimioterapia”, escribió el club capitalino.

Asimismo, El Real Estelí se pronunció ante la noticia y estará disputando un clásico al cual le hacen llamar #ClásicoXLaVida, este será un enfrentamiento entre leyendas de los clubes Real Estelí vs Diriangén FC. Este partido se llevará a cabo el próximo sábado 22 de febrero 2020 en el estadio de los caciques a partir de las 6:00 pm.

Este sábado nos unimos a Cacique Diriangén F.C. para disputar como hermanos el #ClásicoXLaVida para recaudar fondos en apoyo a Bernardo Gradilla que continuará con su proceso de quimioterapia. Posteó en su cuenta de Facebook el Tren del Norte.

“Has defendido con garra esos colores y a partir de ahora toca la lucha más importante, desde Real Estelí FC nos unimos como #UNSOLOEQUIPO deseando la mayor victoria en esta lucha para el guardameta del Diriangén FC Bernardo Gradilla que ha sido diagnosticado con cáncer esta semana. ¡Fuerza Gradilla!”.

Bernardo Gradilla fue formado en México por distintos equipos, primeramente Vaqueros de Ixtlán, después estuvo en Santos, Jaguares de Chiapas, Coras FC, Ensenada, Deportivo Tepic y Coras de Nayarit, todo esto antes de irse a Nicaragua.

