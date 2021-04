Así lucen hoy los integrantes de Los Backstreet Boys / EL PAÍS

Durante la década de los 90 surgieron varias boybands con integrantes que se robaron el corazón de varias personas, pero sin duda la más popular y exitosa fue los Backstreet Boys, una agrupación conformada por cinco chicos que robaron suspiros desde su integración, un 20 de abril de 1993, fecha en la que hoy cumplen 28 años juntos.

Desde hace casi 30 años Nick Carter, Kevin Richardson, Brian Littrell, A.J McLean y Howie Dorough han estado juntos y han lanzado discos muy exitosos de los cuales se han desprendido temas como: “Larger tan lifer”, “Everybody”, “I Want It That Way”, entre muchos otros que seguramente has cantado.

A continuación, te mostramos cómo lucen ahora los cinco integrantes de los Backstreet Boys.

Te puede interesar: Anuel se gana las peores criticas por presumir fajos de billetes en redes

A.J McLean

El cantante de 43 años es originario de Florida y tiene ascendendia cubana por parte de su familia materna. Antes de pertenecer a los Backstreet Boys, A.J McLean incursionó en la actuación cuando era un niño, sin embargo, fue en 1993 cuando entró a la boyband.

Brian Littrell

Brian nació en Kentucky, Estados Unido. A sus 46 años además de formar parte de los Backstreet Boys también ha destacado por su carrera como solista en la música cristiana. Brian fue uno de los últimos en unirse a la boyband, esto después de que su primo y también integrante de la agrupación, Kevin Richardson lo llamara para unirse.

Howie Dorough

Howie Dwaine Dorough también conocido solo como Howie D nació en Orlando, Florida, ciudad en donde conoció a A.J McLean, quien también es su compañero en los Backstreet Boys. Howie participó en un capítulo de la serie Sabrina, la bruja adolescente, así como en el programa Roswell e incluso prestó su voz a Papá Noel en Dora la exploradora.

Kevin Richardson

El mayor de la boyband, Kevin Richardson se unió a los Backstreey Boys en 1993, sin embargo, salió de la agrupación en el 2006 para arreglar algunos asuntos personales, se pensó que su salida sería definitiva, pero en el 2010, en un programa de Oprah Winfrey se unió a sus compañeros para cantar, fue hasta el 2012 cuando se confirmó su regreso.

Nick Carter

Nick es conocido por ser el más pequeño de la agrupación, se unió a ella cuando él solo tenía 13 años. Antes de unirse al grupo, Nick incursionó en la actuación al mismo tiempo que el canto, fue así que tiempo antes de entrar a los Backstreet Boys audicionó para El club de Mickey Mouse, del cual salieron varios famosos como Britney Spears o Christina Aguilera, tras esto, le ofrecieron unirse al programa o a la boyband, por lo que el cantante decidió ser parte de la agrupación. Carter ha sacado tres discos en solitario.