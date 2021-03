¿Idénticas? Jennifer Aniston tiene su doble argentina (FOTOS) / MDZ Online

La popular actriz de Hollywood, Jennifer Aniston, tendría una doble en Argentina y en los últimos días su imagen se viralizó en las redes sociales, ella es Florencia Trossero.

Fue uno de los amigos de Trossero quien compartió la foto de ella en Twitter, la misma donde se observa igual a la artista de 52 años. “Ustedes pueden ver cómo mi amiga es igual a Jennifer Aniston”, escribió y consiguió, en pocas horas, casi 200 mil “Me gusta”, miles de retuits y comentarios.

“Mis amigos y familia me lo dicen hace un montón, en realidad tengo un aire, no soy lo de la foto, que no sé si por la pose o qué salí igual y no soy tan igual. Para mí, que me hayan dicho eso fue un halago”, sostuvo Trossero entrevistada por medios locales, agregó que se asombró cuando vio la repercusión que tuvo el posteo de su amigo en las redes.

Sobre la imagen que se viralizó, explicó: “Es la primera vez que me pasa que en una foto salgo exactamente igual o muy parecida. La foto era del casamiento de mi primo. De hecho, si sabía que la foto se hacía viral, hubiese corrido el tramontina que está en el plato… La que está en la foto es mi hermana. Dice ‘yo también soy famosa y nadie me nombra”.

“¿Te imaginas levantarte y ver que sos igual a Jennifer Aniston? La vida solucionada”, “Ahora nos falta encontrar a Russ”, “Es diosa pero no se parece chicos”, “Si es solo tu amiga algo estas haciendo mal”, “Yo miraba la de la derecha y decía pero si no es nada q ver (asumiendo q la de la izquierda era la verdadera)” y “Como parte del sindicato de fans de Jennifer puedo confirmar que es igual”, fueron algunos de los mensajes de los usuarios de Twitter.

