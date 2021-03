Foto:Lady Gaga revela las primeras fotos junto a Adam Driver como los Gucci/ Referencia

Luego de que se filtraran unas imágenes de Lady Gaga y Adam Driver durante el rodaje del filme "House of Gucci", el próximo proyecto de Ridley Scott, ha sido la propia cantante de "Bad Romance" quien ha dado a conocer la primera foto oficial del filme que llegará a pantallas tentativamente el 26 de noviembre de este año.

Este martes la cantante neoyorkina publicó en sus redes sociales la primera imagen junto a Driver donde darán vida a Patrizia Reggiani y Maurizio Gucci. Esto después de que unas horas antes circulaban en internet imágenes de ambos en la misma locación.

El largometraje tiene un guión de Roberto Bentivegna que contará el asesinato de Maurizio Gucci a manos de un sicario contratado por su exesposa, Patrizia Reggiani.

Primera foto oficial del filme

Está basado en el libro de Sara Gay Forden titulado "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed" que transportará al espectador a la década de los 80 para contar el matrimonio entre Reggiani y Gucci, cuyo trágico final que culminó con un disparo a manos de un mercenario.

En 1998 la exesposa fue declarada culpable y sentenciada a 29 años de cárcel, pero salió en libertad en 2016 tras haber cumplido 18 años de condena, por buena conducta.