¡Espectacular figura! Emily Ratajkowski presume su embarazo sin nada puesto

Apenas fue notorio su embarazo, Emily comenzó a compartir con el mundo la felicidad de saber que pronto se convertirá en mamá, ya sea sola o acompañada, ella no deja de mostrar los cambios que ha tenido su cuerpo y de disfrutarlos al máximo en esta nueva etapa.

Hace apenas unos días sorprendió con unas fotos tomadas por ella misma, frente al espejo de su baño, en las que aseguraba que se sentía plena y feliz con cada transformación de su cuerpo.

“Algunos días te sientes como diosa de la fertilidad”, especificó Ratajkowski en la imagen compartida; ahora, la modelo de 29 años de edad, subió nuevas fotos a su Instagram, que en esta ocasión corrieron a cuenta del reconocido fotógrafo Renell Medrano.

Cabe recordar que por ahora, ni Emily ni su marido, Sebastian Bear-McClard, no quieren conocer el sexo de su futuro bebé, de hecho la modelo ha explicado en más de una ocasión que las preferencias que tenga su hijo o hija serán conocidas y respetadas por ellos cuando él o ella sea mayor de edad y quiera compartirlo con ellos.

“Cuando mi marido y yo contamos a nuestros amigos que estoy embarazada, la primera pregunta que me hacen siempre después de darme las felicitaciones es si sé qué quiero tener. A nosotros nos gusta responder que eso es algo que no descubriremos hasta que nuestro hijo o hija cumpla 18 años y nos lo haga saber”.

Sobre la maternidad y el gran cambio que supone esto en su vida, Emily se ha dicho sorprendida de explorar un terreno que desconocía por completo y que no imaginaba que pudiera llenarla de tanto aprendizaje, amor y “Nunca entendí realmente cómo sería formar una familia.

Es una experiencia increíble que me abre los ojos y me siento realmente afortunada‘, afirmó. “No sé cómo será la maternidad, por supuesto, porque esta es mi primera vez y todos tienen experiencias y perspectivas tan diferentes”, añadió. “Entonces, lo mejor que se puede hacer es confiar en el proceso y tomar cada día a la vez y luego ver a dónde me lleva este viaje”, dijo hace unas semanas.