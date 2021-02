Ana de Armas, caracterizada de Marilyn (FOTOS) / Buscador La Vanguardia

La actriz cubano-española Ana de Armas, que aún deberá esperar –ahora hasta otoño– a verse en el cine como chica Bond en Sin tiempo para morir , se ha sumado a la lista de actrices que en algún momento de su carrera se pasaron al rubio platino para dar vida a Marilyn Monroe.

La artista, de 32 años, que últimamente ha llenado páginas de las revistas del corazón por su relación y reciente ruptura con el actor Ben Affleck, protagonizará la película Blonde , sobre la vida de la malograda actriz estadounidense, que Netflix estrenará este año. El rodaje se llevó a cabo a finales del 2019 y actualmente la cinta se encuentra en postproducción.

La actriz Ana de Armas, caracterizada de Marilyn

La película, una adaptación de la exitosa novela biográfica Blonde , escrita por Joyce Carol Oates y publicada en el año 2000, recrea la vida de Norma Jeane Mortenson, más conocida como Marilyn Monroe, desde sus inicios en el mundo del cine hasta su trágica muerte en agosto de 1962 a causa de una sobredosis de barbitúricos, sin que se haya podido confirmar que se tratara de un suicidio. En el 2001, la actriz australiana Poppy Montgomery ya protagonizó otra adaptación de Blonde .

Una de las interpretaciones más destacadas fue la de Michelle Williams, que ganó un Globo de Oro

Ana de Armas se dio a conocer en España con la serie El internado en el 2007. Después decidió trasladarse a Hollywood para probar suerte en la meca del cine. Y lo ha conseguido pues ha participado en filmes de éxito como Blade Runner 2049 , Puñales por la espalda , y la última de James Bond, cuyo estreno se ha fijado ahora para el 8 de octubre de este año.

Por su interpretación en Mi semana con Marilyn (2011), Michelle Williams ganó un Globo de Oro y estuvo nominada al oscar

Más allá de transformar su físico, la actriz ha explicado que tardó nueve meses en perfeccionar el acento para dar credibilidad al personaje. “Fue una gran tortura, acabé muy exhausta. Mi cerebro estaba frito”, ha confesado. Ese esfuerzo lo vio recompensado Michelle Williams, que en el 2012 ganó un Globo de Oro como mejor actriz y una nominación al Oscar en la misma categoría por su interpretación de la icónica rubia en la película Mi semana con Marilyn (2011), que recreaba sus últimos días de vida.

Te puede interesar: ¿Qué tiene el mural de Mon Laferte para recibir críticas en Chile?

En 1984, Madonna se inspiró en uno de los looks más famosos de Marilyn para su videoclip de Material girl

El vestido rosa con guantes a conjunto, con un collar de alta joyería, y un peinado rubio platino, es uno de los looks más copiados de los que llevó Marilyn Monroe. Madonna, una de las celebridades que más se ha inspirado en la estrella del Hollywood clásico, lo lució en su videoclip Material Girl de 1984, que fue una imitación de la interpretación de Marilyn de la canción Diamonds Are a Girl’s Best Friend en la película Los caballeros las prefieren rubias (1953). Y Blake Lively lo copió en la serie Gossip Girl , cuando su personaje Serena Van Der Woods se viste así en el episodio número 100.

Barbara Niven en 'El clan Sinatra' en 1998

Otras actrices que a lo largo de la historia han encarnado al mito en el cine o la televisión han sido: Theresa Russell en Insignificancia (1985); Susan Griffiths en Marilyn and Me (1991); Melody Anderson en Marilyn & Bobby : Her Final Affair (1993); Mira Sorvino en la película Norma Jean and Marilyn (1996); Barbara Niven en El clan Sinatra (1998), Kelli Garner en la miniserie La vida secreta de Marilyn Monroe (2015) y hasta Uma Thurman en un capítulo en la serie Smash.