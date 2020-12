Brasil: Cachorro dormía en un nacimiento, se hace viral y lo adoptan / México Desconocido

Hace unos días un perrito fue captado mientras dormía en el pesebre de un Nacimiento en Brasil. Ahora, gracias a la viralización de las imágenes, el “perrito” logró ser adoptado por una familia.

La responsable de captar al tierno animalito mientras estaba en los brazos de Morfeo fue la ciudadana Nádia Rosângela, quien en ese momento estaba de paseo con su familia en la plaza del municipio de Inhuma del estado brasileño de Piauí.

La mujer había acudido al recinto para observar los avances de la decoración navideña. Así fue como se topó frente a frente con el perrito que dormía acurrucado en el Nacimiento.

Según el testimonio, los adornos religiosos no habían terminado de colocarse, pero eso no evitó que el tierno can se posara en el pesebre destinado a la figura del Niño Jesús.

Una mujer pasa junto a un pesebre y nota un perrito friolento que duerme en su interior esto en #Brasil, lo adoptan pic.twitter.com/2ehfIvk6re — MtyFollow® (@MtyFollow) December 16, 2020

“El pesebre es parte de la decoración navideña de la ciudad que aún está por terminar (…) Cuando fuimos a ver la cuna nos encontramos con un cachorro durmiendo en el pesebre. Una imagen muy bonita, sobre todo para los cristianos”, declaró la mujer ante un medio local.

Te puede interesar: Las mejores fotos del eclipse solar en las redes sociales

Nádia Rosângela no podía llevarse al pequeño perrito a casa, así que decidió tomarle fotos y compartirlas en redes sociales para invitar a sus amigos a proceder con la adopción.

La imagen llegó al corazón de varias personas, de tal forma que un hombre acudió al día siguiente a la plaza municipal para buscar al “lomito” y llevárselo a su casa.

Afortunadamente el cachorro estaba en el mismo lugar, por lo que fue transportado sin mayores complicaciones a un hogar donde le darán el amor que se merece justo en la víspera de Navidad.