Belinda y Nodal posan juntos por primera vez para una revista / Publimetro

Fue el pasado mes de agosto cuando Belinda y Christian Nodal hicieron públicas unas románticas fotografías con las que confirmaron su noviazgo.

Desde entonces, la pareja que se hace llamar 'Nodeli', se ha convertido en una de las más queridas y seguidas por los medios de comunicación.

Ahora, los enamorados sorprendieron a sus fanáticos al engalanar por primera vez la revista 'People en español' en su edición de diciembre.

El intérprete de 'Dime cómo quieres' recurrió a su cuenta de Instagram para revelar la portada en la que él y Beli fueron nombrados 'la pareja del año'.

Por supuesto, la mexicana no dudó en reaccionar al post de su amado y escribió en la sección de comentarios un breve cumplido: "Qué guapo es mi novio".

En el shooting se puede apreciar el gran amor y la complicidad que tiene la pareja, quien recientemente celebró un aniversario más comiéndose a besos.

En este número, los cantantes decidieron abrir su corazón y revelaron con lujo de detalles cómo fue que comenzó su historia de amor.

De acuerdo con los famosos, se conocieron en los Premios de la Radio en Dallas, Texas, donde la actriz sacó a bailar a Nodal, quien estaba en la primera fila de la audiencia mientras ella cantaba su tema 'Amor a primera vista'.

"Me sacó a bailar y no lo vi fuera de lo normal. Se me hizo guapísima", recordó Christian de su primer encuentro con Belinda.

Más tarde, Beli y Nodal se reencontraron en 'La Voz… México', programa en el que ambos participaron como coaches.

Te puede interesar: FOTOS: Así es la collección hombre alegre y psicodélica de Dior

"A mí me gustaba demasiado. Al punto que me daban nervios espantosos… me daban hasta tics; me temblaba la boca, los ojos y no me atrevía a hablarle", dijo el cantante de 'Adiós amor'.

"Obviamente nos mantuvimos trabajando, cada uno en sus cosas y demás, y después de un mes y cachito fue cuando empezamos a hablar y a conectar de una manera distinta. Teníamos que estar juntos, era algo que tenía que pasar", agregó Belinda.

La relación entre Belinda y Christian Nodal ha generado un sinfín de críticas, a las que el cantante ha hecho frente sin importar nada.

Incluso, en una reciente charla para Latinx Now! con Alix Aspe, el cantante aseguró que quiere llegar al altar el próximo año, sí o sí.

"Tengo que casarme, tengo que sacar un nuevo disco, nuevos videos musicales…", afirmó Nodal dejando en claro que está dispuesto a llevar su romance con Belinda al siguiente nivel.