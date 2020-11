Así celebró Dulce María su primer aniversario de bodas

Hoy 9 de noviembre es nuestro aniversario, no hay segundo de mi vida, desde que quisimos estar juntos, que no piense en ti, en tu sonrisa, en tus ojos, en tu voz, pero sobre todo en el gran amor que has decidido regalarme y el enorme amor que siento por ti. Has sido valiente, fuerte, sincera, honesta, amorosa, cariñosa. Has estado en mis enfermedades, en mis tristezas y has sido mi cómplice en todos los momentos felices. Aún recuerdo ese día que ante Dios nos unimos como esposos. Un día que jamás olvidaré, un día donde todas mis tristezas se olvidaron y pude por fin sentirme en paz. Y ahora, un año después, la vida nos sorprende con una Bebé hermosa que está por nacer y la bendición de una familia. Feliz primer aniversario mi amor. @dulcemaria Feliz 9 de noviembre. Te amo eternamente.

