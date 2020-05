Barbie humana: La mujer con los labios más grandes del mundo

Foto: Referencia.

Andrea Ivanova, una joven estudiante de 22 años, aspirante a muñeca Barbie, ha triplicado el tamaño de sus labios con la intención de conseguir ‘los labios más grandes del mundo’.

La estudiante de filosofía alemana, quien se hace llamar "Barbie de la vida real" o "Barbie humana", inició su transformación en 2018, año en el que comenzó a inyectarse ácido hialurónico para darles más volumen a sus labios. Ivanova repite el procedimiento cuando nota que el tamaño de su boca disminuye.

Barbie humana: Joven estudiante de 22 años

Según la joven, "me siento muy bien y muy feliz con mis labios, porque según yo con los labios más grandes me veo más bonita'', declaró a The Sun hace un tiempo cuando llevaba 15 inyecciones en total.

Pero ahora acaba de recibir su vigésima inyección en la zona y mostró el resultado en redes sociales. Andrea admitió que no se detendrá en este objetivo pese a que hay momentos en donde no puede cerrar la boca debido al tamaño de sus labios.

"Mi médico dijo que me hará más inyecciones, pero dijo que tengo que esperar al menos dos meses", contó a TMZ y expresó que ama su cara de pato, aunque reconoce que le cuesta comer.

"Creo que mis labios son encantadores, los amo. No estoy segura de si son los labios más grandes del mundo, pero creo que son uno de los más grandes", finalizó la estudiante.

