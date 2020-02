Sube la temperatura con las fotos que Aracely Arámbula compartió

Foto: Instagram

Aracely Arámbula de 44 años de edad no ha dejado de ser tan sensual como al inicio de su carrera y es que nada le ha impedido que su belleza sea opacada, por ello siempre se luce en las redes con cada pose que deja encantados a muchos.

Recientemente Aracely Arámbula ha prometido a sus seguidores de redes sociales que vendrán más fotos atrevidas, esto después de que muchos se sorprendieran por estar subiendo constantemente imágenes con poca ropa, con las que causa furor.

Antes las críticas que recibió por posar en poca ropa a través de sus redes sociales, “La Chule”, destacó que eso “no era nada” y habrá fotografías con mucho menos ropa para deleitar a su público que siempre la ha acompañado durante toda su carrera.

Esta promesa hecha por la actriz al ser abordada en el aeropuerto donde aseguró que “Todavía falta, están muy light mijo” y sus seguidores tendrán más que ver de su hermosa anatomía que seguramente será de los más explosivo de las redes sociales.

Las revelaciones de Aracely Arámbula

Aracely Arámbula, según TVNovelas, fue cuestionada sobre la infidelidad, algo con lo que no quiso causar controversia y compartió que mejor sean libres: “Eso es en lo que menos ando pensando. Pero no sean infieles, mejor anden libres…Yo voy a hablar de mi carrera porque me ha costado mucho forjar mi carrera, como para que me estén preguntando de otra persona que nunca hablo”.

Hay que recordar que no hace mucho la actriz dio de qué hablar, pues de nueva cuenta la Chule arremetió nuevamente contra el cantante Luis Miguel, con quien tuvo un romance hace algunos años y ahora se presume que Arámbula perdió el control y harta de los comentarios de su ex pareja Luis Miguel, lo humilla con un contundente mensaje.