Así era Sebastián Ferrat el actor de “El Señor de los Cielos” que murió

Sebastián Ferrat era considerado como una de las jóvenes promesas que conquistaría el 2020, era su trabajo constante, su talento innegable y su éxito en franco ascenso lo que lo ponía como favorito entre los productores.

El domingo 29 de diciembre, Sebastián Ferrat murió a consecuencia aparente de una fuerte bacteria, la cual se albergó en el cuerpo del actor luego de que éste consumiera carne de puerco en estado de descomposición.

El actor nacido en Mexicali el 17 de septiembre de 1979, tenía tres meses en estado grave y que lo mantenía en coma por una afección cerebral.

Su nombre real era Roberto González López y al inicio de su carrera eligió Sebastián Ferrat aparentemente por sus rasgos italianos y ser el nombre de Sebastián de gran significado para él.

El actor nació el 17 de septiembre en Mexicali, Baja California, media 1.84 y algunos compañeros le apodaban “El camaleón".

Entre sus trabajos más reconocidos está el villano Juan Antonio “El Marcado” de la tercera temporada de “El Señor de los Cielos”.

Infobae México, contactó Gala Montes, actriz de “El Señor de los Cielos”, quien compartió en dos ocasiones proyectos con el desaparecido Sebastián Ferrat.

Un legado ejemplar

“Lamentablemente es algo que no sólo me pesa a mí, mi mamá y yo tuvimos la oportunidad de conocerlo bien, porque ella me acompañaba al set cuando yo empecé. En esta carrera a veces es complicado encontrar a personas, así como Sebastián, lamento mucho lo que pasó” explica la joven actriz que conoció a Ferrat en “El Señor de los Cielos”.

Respecto a los rumores de que la famosa producción podría ser responsable de la intoxicación de Sebastián Ferrat al haberle dado a ingerir carne podrida al actor por error, Gala Montes, respondió:

“Eso no me lo tienes que preguntar a mí, si no a su familia, yo no tengo idea, yo soy su amiga y no tengo nada que hablar acerca de eso y ni me pienso meter y yo con gusto te contesto de Sebastián, pero de “El Señor de los Cielos” y de todo eso pues la neta no me meto en esas cosas, no me interesa porque es tema de la producción”

Al final, la actriz que comenzó su carrera en “El Señor de los Cielos” comentó que el aprendizaje que le ha dejado Sebastián ha sido ejemplar y siempre permanecerá vivo su legado.

“Yo creo que todos somos una suma de las personas con las que nos rodeamos; esta industria a veces no es la mejor y yo agradezco mucho el poder haber conocido a Sebastián, porque de alguna manera era un ser humano bueno, con educación y que te mostraba cómo ser ejemplo para que tu pudiera seguir esa cadena de amor, respeto y admiración”. Finalizó, la actriz.

Sebastián Ferrat personificaba en teatro un médico, como en la televisión a un narco, no tenía problema en transformarse físicamente y mucho menos en aceptar retos actorales.

Atento siempre con el público que seguía sus proyectos, Sebastián era de los que se quedaban hasta dar el último autógrafo o la última foto, siempre fue atento hasta entre sus compañeros y nunca estuvo envuelto en el escándalo.

Sus servicios funerarios se llevarán a cabo en Mexicali y estarán abiertos a público que quiera despedirlo hasta el medio día del 31 de diciembre.

Hasta al momento la familia no ha confirmado que es lo que se hará con sus restos, pero él tenía la idea de transcender por medio del alma.

Amigos actores y fans siguen conmovidos, pues no pueden creer que la vida de un actor con tanto potencial haya terminado por comer algo que no estaba bien.