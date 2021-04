Absuelto un acusado de abusar sexualmente de su hijastra en España

Absuelto un hombre acusado de abusar sexualmente de su hijastra en España. Foto / La Voz

La Audiencia de Navarra, en España, ha absuelto a un hombre acusado de abusar sexualmente de su hijastra de 14 años, después de que la menor le exculpara durante su declaración judicial relatando que fue ella quien se puso encima de él mientras se encontraba dormido y borracho y mantuvo relaciones sexuales sin que él se enterara.

El tribunal señala que la niña fue "incapaz de hacer una acción libre de lo sucedido y durante la declaración adoptó una postura corporal algo encogida y cerrada y mantuvo la cabeza y la mirada baja". Así, durante su declaración respondió de manera apenas audible y de forma muy breve, con monosílabos, sin dar detalles y adhiriéndose a las respuestas proporcionadas por la juez y la perito psicológica forense.

Te puede interesar: Postergan juicio contra monjas por abusos sexuales en Argentina

Tanto el fiscal como la acusación particular solicitaban seis años de prisión para el acusado por el delito de abusos sexuales a menor de 16 años con el atenuante de embriaguez, mientras que la defensa pedía la absolución.

Un 100 % de posibilidades de que sea el padre del bebé

Los hechos sucedieron en 2018 y el caso se descubrió cuando la niña dio a luz a un bebé. Tanto la madre como el padrastro alegaron que no se habían enterado del embarazo hasta ese momento y este último, en el momento de su detención, dos semanas después, dio su consentimiento para la obtención de muestras de ADN. El informe genético determinó que la probabilidad de que fuera el padre biológico del bebé era del 99,999999987 %.

Los jueces consideran que no está probado que el procesado, "al que la menor trataba como un padre, y aprovechándose de esta situación", hubiera mantenido relaciones sexuales completas con su hijastra. Además, no pueden proclamar sin duda alguna que los hechos ocurrieran conforme a lo mantenido tanto por la Fiscalía como por la acusación particular, ejercida por la madre.

Por su parte, se señala que la progenitora de la niña interpuso la denuncia contra su marido obligada por los responsables de la Subdirección de Familia y Menores de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas, como medida de protección de la menor y como requisito para implementar el programa especializado de intervención familiar.

También puedes ver: Hombres armados irrumpe en un orfanato de Haití y violan a dos menores

Así, los magistrados concluyen que "valorando el contenido íntegro de las expresadas declaraciones, no es posible obtener los elementos" de convicción "que permitan considerar la realidad de una conducta penalmente relevante reprochable" del acusado.

Mantener relaciones sexuales con un menor es delito

El Código Penal español recoge como delito la práctica de relaciones sexuales con menores de 16 años independientemente de si prestan o no su consentimiento. Tan solo admite la excepción de si la persona mayor es próxima al menor por edad y grado de desarrollo o madurez, que no es el caso juzgado.

Vaya, el testimonio de las mujeres a veces es creído a pies juntillas. Qué cosas. https://t.co/4DfyrJUk76 — Barbijaputa (@Barbijaputa) April 14, 2021

El fallo ha levantado la polémica y la indignación en parte de la ciudadanía. La magistrada y delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha dicho: "Una niña de 14 años da a luz a un hijo de su padrastro. ¡¿Qué más pruebas se requieren?! (...) Es la victimización más indignante y repugnante que he visto en mi vida".