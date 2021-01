Gran explosión en un edificio en Madrid deja dos fallecidos

Foto / Twitter

Una explosión, cuyas causas se desconocen por el momento, ha sacudido un inmueble del centro de Madrid sobre las tres de la tarde causando al menos dos fallecidos, asegura Bomberos de Madrid.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha hecho una “valoración preliminar con todas las cautelas” y ha señalado que las causas apuntan a una explosión de gas, que ha volado las cuatro plantas superiores del edificio.

Vídeo | Una fuerte explosión destroza las plantas superiores del edificio de la calle Toledo. Los servicios de emergencia están atendiendo a varios heridos y hay al menos dos muertos https://t.co/9l4hYWQcod pic.twitter.com/p1QxHAR2KI — EL PAÍS (@el_pais) January 20, 2021

El inmueble está situado en el número 98 de la calle de Toledo, en el distrito centro, muy cerca de la Puerta de Toledo y junto a la iglesia Virgen de la Paloma y el colegio concertado La Salle-La Paloma (concertado). En las inmediaciones hay también una residencia de ancianos, Los Nogales La Paloma, donde en un primer momento se ha situado por error el suceso, entre los que no hay heridos, según un portavoz del centro. Los equipos de emergencias están atendiendo a heridos en la calle.

La explosión se ha producido en el número 98 de la calle Toledo. @SAMUR_PC está atendiendo a varias personas heridas. @BomberosMad trabaja en asegurar la zona. pic.twitter.com/qe8fdqkUOo — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) January 20, 2021

Calle Toledo en Madrid pic.twitter.com/jMn4Xp6CRi — Alejandro (@AlejandroTizona) January 20, 2021

Evacuación

Nueve dotaciones de Bomberos de Madrid y 11 unidades de Samur se han desplazado al lugar, que está acordonado por la policía. Los agentes está desalojando a vecinos y viandantes. Un portavoz de grupo Los Nogales ha informado de que “ningún residente ni empleado ha resultado herido”. “Están evacuando a todos los residentes al hotel que está en la acera de enfrente”, ha añadido. La Policía ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que no se acerquen a la zona, en el corazón de la capital.

“Estábamos a 400 metros y he escuchado la explosión. Nos han evacuado a todos los residentes, que tengamos constancia no hay heridos”, afirma Juan Miguel Estepa, trabajador de la residencia Los Nogales. Una mujer que acababa de bajar del autobús cuando oyó la explosión, a escasos 50 o 100 metros, ha explicado que vio “un cuerpo tendido en el suelo”, ha explicado, aunque no se atreve a decir si era un herido o un fallecido. Poco después, esta profesora empezaba sus clases online y llegó a su casa, en la plaza Cascorro, temblando del susto.

Acaba de sonar tremenda explosión cerca de puerta de Toledo, San Francisco en Madrid pic.twitter.com/l827Fan60N — Cristian Larrosa (@cristianlarrosa) January 20, 2021

Paula Moran, de 16 años, también estaba en su casa, en la calle concejal Benito Martín Lozano, cuando ha escuchado el fuerte estruendo. “Pensaba que era un petardo pero todo el mundo se ha asomado y hemos bajado todos en mi familia”, cuenta en la puerta de Toledo.