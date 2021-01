Francia: Mujer declarada muerta por error hace 3 años lucha por recuperar su vida

Foto: Pouchain fue considerada muerta en todos los registros estatales/ RT

Una ciudadana francesa que hace tres años fue erróneamente declarada muerta por las autoridades judiciales continúa sin poder recuperar su estatus de persona viva, informan medios locales.

Jeanne Pouchain, una antigua dueña de una pequeña compañía de servicios de limpieza, se vio obligada en 2004 a reducir parte del personal debido a problemas financieros. Una de las trabajadoras despedidas la demandó, exigiéndole el pago de una compensación por 14.000 euros.

Pouchain comenzó a recibir desde entonces numerosos documentos y citaciones relacionados con el litigio, pero decidió ignorar todos esos papeles.

Durante el último proceso legal, en octubre 2017, la demandante argumentó ante los tribunales que su exempleadora debía de haber fallecido, ya que no se había sabido de ella en todo ese tiempo, por lo cual exigió que el marido y el hijo de la 'difunta' se hicieran cargo de la deuda.

Invalidación

Las autoridades dieron por válido ese argumento y desde entonces Pouchain fue considerada muerta en todos los registros estatales. Como consecuencia, sus documentos, así como su seguro médico, cuenta bancaria y permiso de conducir fueron invalidados.

Pouchain confiesa que ha estado "viviendo una pesadilla". Y añade: "He muerto para la Justicia, para las organizaciones. Ya no salgo de casa porque no sé qué podría pasarme si fuese arrestada, si tuviese un problema".

La mujer ha contratado a un abogado para recuperar su existencia legal y este lunes se celebró una audiencia previa sobre el caso.