Un inglés se despierta con acento escocés tras semanas en coma por covid

Un ciudadano inglés que estuvo en coma durante seis semanas después de contraer coronavirus se despertó con un acento completamente diferente, informan medios locales.

Wayne Oldham, de 46 años, un vendedor de la localidad de Aintree (cerca de Liverpool), fue ingresado en el hospital el 5 de octubre. Le colocaron un respirador artificial y le indujeron un coma.

El hombre pasó un total de 11 semanas en el hospital después de que el virus atacara sus pulmones. Finalmente logró superar el covid-19, pero cuando se despertó del coma, de repente hablaba con acento escocés.

"Estaba tratando de hablar, pero como tenía puesta esa máscara de oxígeno no pudo. Y cuando se la quitó tenía un acento extraño, sonaba como con un acento escocés", contó su esposa Louise, agregando que esa fue "la mejor sorpresa de todos los tiempos".

Wayne, por su parte, afirmó que se sintió como un "loco" cuando volvió en sí.

"Cuando me desperté estaba como un loco, hablaba con acento escocés. No podía mover nada, solo un poco la cabeza, estaba paralizado", afirmó el inglés. "Pensé que no iba a mejorar, estaba experimentando un dolor crónico en mis pies, básicamente estaba en constante agonía".

Emotiva bienvenida

Pero Wayne ha logrado regresar a casa a tiempo para Navidad. Cuando llegó, sus vecinos de pie afuera de sus hogares aplaudieron su regreso del hospital.

"Se trataba simplemente de tener esa mentalidad positiva para recuperarse y volver a casa con la familia para asegurarse de que estuvieran bien. Tenía la misión de salir antes de Navidad", afirmó el hombre, agregando que después de algún tiempo su acento escocés se había ido.