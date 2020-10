Italia investiga una aplicación móvil que falsifica desnudos de mujeres

El Garante, que se ocupa de la protección de los datos de los italianos, expresó su temor. Foto / La Vanguardia

Roma, 22 oct (EFE).- Italia ha abierto una investigación sobre una aplicación móvil que modifica fotografías mediante inteligencia artificial para "desnudar" a las personas que aparecen en ellas y que ha sido denunciado por varias mujeres.

El Garante de la Privacidad avanzó hoy en un comunicado que estudia el caso y solicitará las informaciones pertinentes al servicio de mensajería Telegram, donde se encuentra la aplicación.

Se trata de un software que genera montajes modificando fotos y vídeos desnudando a las personas que aparecen en ellos utilizando la inteligencia artificial.

El caso surgió después de que varias mujeres encontraran imágenes en Telegram en las que aparecían desnudas sin su conocimiento.

Te puede interesar: Policía de El Salvador captura a 11 supuestos agresores sexuales

El ente italiano adelantó que pedirá a Telegram que proporcione la información necesaria para "verificar el respeto de las normas de protección de datos" y de esclarecer si eventualmente conserva estas imágenes manipuladas y, en caso afirmativo, para qué lo hace.

El Garante, que se ocupa de la protección de los datos de los italianos, expresó su temor por los efectos que esta aplicación y su difusión puede tener entre los usuarios de las redes sociales.

"Las graves lesiones a la dignidad y la privacidad que el uso de una software de este tipo provoca en las personas, sobre todo en los menores de edad, son evidentes", refiere en el comunicado.

Advierte además del riesgo que las imágenes modificadas puedan ser usadas para extorsionar o ridiculizar a las personas y señala que este peligro es mayor porque la aplicación es fácil de usar.

El caso DeepNude

En junio de 2019 el sitio Vice denunció que había una “aplicación horrible” que “desnuda la foto de cualquier mujer en un click”. El software utilizaba redes generativas antagónicas (GAN), algoritmos de inteligencia artificial en los que dos redes neuronales operan en competencia, famosos por ser los que generan las deepfakes. En menos de un día el escándalo fue tan grande que el creador de DeepNude la cerró y anunció que no continuarían con el producto.

También puedes ver: Los Ángeles: Juez retira 6 cargos sexuales contra líder religioso

“Hicimos este proyecto para el entretenimiento de los usuarios hace unos meses”, escribió sumergido en críticas, Alberto, el diseñador anónimo de DeepNude. “Nunca pensamos que se volvería viral y que no podríamos controlar el tráfico. Subestimamos, y mucho, la demanda. A pesar de las medidas de seguridad que adoptamos, si 500.000 usan la app, la probabilidad de que la gente la use maliciosamente es alta. No queremos ganar dinero de ese modo”.