Francia rinde homenaje al profesor decapitado

Decenas de miles de personas han salido este domingo para rendir homenaje a Samuel Paty / Fotografía: EFE

Decenas de miles de personas han salido este domingo a las calles de París y de otras ciudades francesas para rendir homenaje a Samuel Paty, el profesor de historia que este viernes fue decapitado en un suburbio de París por un refugiado de 18 años de origen checheno, supuestamente por mostrar a sus alumnos caricaturas de Mahoma.

En París, miles de personas se han congregado en la Plaza de la República, escenario de la histórica manifestación que siguió a los ataques contra la revista satírica 'Charlie Hebdo' y el supermercado judío Hyper Cacher en 2015.

Varios políticos, incluido el primer ministro francés, Jean Castex, así como la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, y la jefa de la región de la Isla de Francia, Valérie Pécresse, asistieron al acto conmemorativo. "No nos asustáis. No tenemos miedo. No nos dividiréis. ¡Somos Francia!", escribió Castex en Twitter, publicando un video de la manifestación.

Te puede interesar: Alerta en España tras detectarse listeria en un queso

Las personas reunidas en la plaza guardaron un minuto de silencio en memoria de Paty, que culminó en aplausos. En determinado momento, la multitud se arrancó a cantar 'La Marsellesa', el himno nacional francés.

Vous ne nous faites pas peur.

Nous n’avons pas peur.

Vous ne nous diviserez pas.

Nous sommes la France ! pic.twitter.com/GjUQo9AePa — Jean Castex (@JeanCASTEX) October 18, 2020

En Lyon, unas 6.000 personas se congregaron en la plaza de Bellecour, una de las mayores del país, mientras que cerca de 5.000 se movilizaron en Toulouse, según medios locales.

Après les applaudissements, la Marseillaise en hommage à Samuel Paty #toulouse #SamuelPaty pic.twitter.com/XbFTXcmoHq — La Dépêche 31 (@ladepeche31) October 18, 2020

Las manifestaciones de duelo se llevaron a cabo en muchas otras ciudades de Francia, entre ellas Orleans, Grenoble, Lille y Niza.

¿Qué sucedió?

Este viernes, la Policía francesa abatió a tiros a un hombre que llevaba un cuchillo de cocina y se comportaba de forma agresiva en una calle de la comuna Conflans-Sainte-Honorine, ubicada en los suburbios noroccidentales de París. El hombre no respondió a la petición de soltar el arma y fue alcanzado por varios disparos que le causaron la muerte. Junto al agresor, los oficiales hallaron el cuerpo de un hombre decapitado que fue identificado posteriormente como un profesor de historia de un colegio.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, calificó el crimen de "atentado terrorista islamista" que supone un ataque a la República.

El atacante fue identificado como Abdoulakh A., un joven de 18 años de origen checheno nacido en Moscú en 2002 y que vivía en Evreux (Francia) con estatus de refugiado.

A primeros de octubre, el profesor había enseñado a sus alumnos dibujos animados del profeta Mahoma en una clase de educación cívica sobre la libertad de expresión, lo que, supuestamente, enfureció a varios padres musulmanes. Según medios locales, el presunto autor era familiar de un alumno, informó RT.