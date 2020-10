Francia: Anestesista que hizo una cesárea ebria enfrenta juicio por homicidio

La acusada se refugió en el alcohol tras la separación de su pareja en 2005. Foto / Marie Clarie

Una anestesista belga de 51 años, borracha durante una trágica cesárea y juzgada este el jueves en Francia, admitió que su alcoholismo era «incompatible» con su profesión el primer día de su juicio. «Reconozco hoy que mi adicción era incompatible con mi profesión. Lamentaré esta muerte toda mi vida», ha declarado Helga Wauters frente al juzgado correccional de Pau (suroeste).

La anestesista leyó un comunicado, sin mirar a la familia de la víctima, Xynthia Hawke, una británica de 28 años. Después, indicó que deseaba no hacer declaraciones durante el proceso que acaba mañana.

«Considero que fui obligada a soportar el peso de esta tragedia sola», dijo quien a menudo minimizó su responsabilidad durante la investigación, citando en particular las dificultades de comunicación dentro del equipo del bloque. Explicó que «todavía no podía controlar» su alcoholismo, al tiempo que se aseguraba de que no quería «fingir ser una víctima».

Seis años después de los hechos, la acusada debe responder por « homicidio involuntario», delito punible con hasta 3 años de prisión. Bajo supervisión judicial, vive con sus padres en Bélgica.

Olía a alcohol

Los hechos por los que es juzgada sucedieron el 26 de septiembre de 2014, cuando, bajo los efectos del alcohol, multiplicó los errores médicos durante una cesárea realizada a Xynthia Hawke, según la fiscalía.

La doctora Wauters, de guardia, le había administrado una epidural por la tarde, pero el parto fue complicado y se hizo necesaria una cesárea de emergencia. A su regreso, olía a alcohol según testigos.

Mientras que el bebé nació alrededor de las 10.20 horas «Xynthia despertó, comenzó a moverse y vomitó, rompiendo el tubo», dijo el mayor de la gendarmería en su testimonio.

Según testimonios confirmados por un experto, la anestesista intubó el tracto digestivo, en lugar del respiratorio. Luego, usó un globo sin oxígeno en lugar del ventilador de quirófano, que no sabía cómo usar. La joven británica murió 4 días después de un paro cardiorrespiratorio, sin ver a su bebé, que no sufrió daños.

Delante de los investigadores, Wauters admitió haber comenzado su día con una mezcla de vodka y agua, «como todos los días» durante diez años y haber salido por la noche a tomar una «copa de rosado» o dos con amigos.

La acusada se refugió en el alcohol tras la separación de su pareja en 2005. A pesar de dos despidos por faltas graves relacionadas con su nivel de alcohol en sangre en Bélgica, «sus antecedentes nunca fueron comunicados al Colegio de Médicos de su país», señaló un investigador de la gendarmería.