Senado de Italia cerrado tras 2 contagiados de coronavirus

Todos los trabajos y reuniones en el Senado italiano fueron suspendidos hoy hasta una fecha por definir para desinfectar el recinto, después de que dos senadores del Movimiento 5 Estrellas (M5S) comunicasen que han dado positivo al coronavirus.



Se trata del siciliano Francesco Mollame y de Marco Croatiati, de Emilia Romagna, quienes están aislados en casa, al tiempo que se ha comenzado a realizar pruebas al resto de parlamentarios del M5S.



Todas las reuniones del comité del partido han sido canceladas y se están saneando las instalaciones, explican los medios de comunicación.



También se tendrán que someter a la prueba todos los miembros de la comisión parlamentaria de Industria, ya que la pasada semana hubo una reunión en la que participó Croatiati.

Por el momento no había sesiones en el hemiciclo y sólo se habían reunido las comisiones, pero el próximo lunes está previsto la votación del decreto ley con las medidas para paliar la crisis de coronavirus del pasado agosto.



Mollame explicó que tiene "fiebre alta y dificultad para respirar" y explicó que no había participado "ni siquiera en videoconferencia" en la última asamblea conjunta de parlamentarios del M5S porque "ya tenía fiebre".



Respecto a la posibilidad de que se amplíe el estado de emergencia decretado hasta el próximo 15 de octubre, el viceministro de Sanidad, Pierpaolo Sileri, explicó que él no cree que sea necesario.



"Está claro que si de repente tuviéramos cuatro veces más infecciones que hasta la fecha volveríamos a hablar de ello. Pero no creo que sea así", dijo en el programa Agorà de la cadena pública Rai 3.



Mientras que los administradores locales han emitido algunas nuevas ordenanzas ante el crecimiento de los casos, y por ejemplo, el alcalde de Spoleto, Umberto de Augustinis, cerró los parques para evitar concentraciones sobre todo de los más pequeños.



Este martes, Italia registró 1.648 nuevos contagios con coronavirus, unos 200 más que el día anterior, pero se realizaron más de 90.000 pruebas, casi el doble que el lunes, según los datos del Ministerio de Sanidad.