Isabel II retira condecoración al exproductor Harvey Weinstein

Londres, Reino Unido | AFP | La reina Isabel II despojó al exproductor estadounidense Harvey Weinstein de una condecoración que le había sido otorgada antes del escándalo de las acusaciones de abusos sexuales que le condujeron a la cárcel, informó este viernes un comunicado oficial.

Weinstein cumple una condena de 23 años por violación. En 2004 había sido nombrado Comandante honorario de la división civil de la Orden del Imperio Británico, por su contribución a la industria del cine británica.

“La reina ha decidido que el nombramiento de Harvey Weinstein como Comandante Honorario de la División Civil de la Excelentísima Orden del Imperio Británico, fechado el 29 de enero de 2004, debe ser cancelado y anulado y de que su nombre debe ser borrado del registro de dicha Orden”, se puede leer en el comunicado hecho público este viernes 18 de septiembre en el London Gazette, el diario más antiguo del Reino Unido.

Esa condecoración "queda anulada a todos los efectos y su nombre será borrado del registro de dicha Orden", explicó The Gazette, el boletín oficial del Estado.

Las condecoraciones reales son otorgadas por Buckingham Palace, que a su vez puede revocarlas si así lo considera necesario.

Poderoso de la industria

De ahora 68 años, Harvey Weinstein ha sido uno de los productores más poderosos de la industria del cine en Hollywood. Durante más de 35 años produjo más de 300 títulos, en una lista de títulos inconmensurable que incluyen Pulp Fiction, Shakespeare in love, Las normas de la casa de la sidra, El señor de los anillos, Los otros, Chicago, Cold Mountain, Gangs of New York, Kill Bill, El lado bueno de las cosas.

Weinstein maltrató, vejó e incluso violó a mujeres, y en ocasiones acabó con sus carreras. Pero desde que salió a la luz su conducta se ha divorciado de su esposa, la diseñadora Georgina Chapman, creadora de la firma Marchesa, ha tenido que vender muchas de sus propiedades y ha sido expulsado de la Academia de Hollywood.