Fiscal alemán informa a padres de Madeleine que su hija está muerta

Madeleine McCann está muerta. Esa es la conclusión a la que han llegado las autoridades alemanas y así se lo han hecho saber a los padres de la niña a través de una carta.

Madeleine, desaparecida en el Algarve, Portugal, en el 2007 cuando tenía tres años, habría sido presuntamente secuestrada y asesinada por el alemán Christian Brueckner, en prisión en Alemania por otros delitos. No obstante, las autoridades se niegan a revelar más información o aportar las pruebas.

Hans Christian Wolters, que lidera el caso, explicó este lunes que no puede compartir evidencias con los padres, y tampoco con Scotland Yard o con la policía portuguesa. «Simpatizo con los padres, pero si les revelamos más detalles podríamos poner en peligro la investigación», dijo, y añadió que «tenemos evidencia concreta de que nuestro sospechoso mató a Madeleine. A los padres les hemos dicho que la policía alemana tiene pruebas de que está muerta, pero no les hemos contado los detalles». Y aunque reconoció que «podemos entender el dolor de los padres, y sabemos que ellos buscan alivio, lo mejor para ellos es que tengamos una conclusión clara y exitosa del caso».

"Este es un caso de asesinato, no de persona desaparecida"

Wolters matizó además que para las autoridades alemanas «este es un caso de asesinato, no un caso de personas desaparecidas. Hemos sido bastante claros a lo largo de la investigación de que estamos hablando de un asesinato y tenemos evidencia de ello». Y señaló que «en Alemania somos muy reservados, no sé cómo es en Reino Unido, pero aquí nos guardamos todo para nosotros hasta que presentamos cargos». Sin embargo, según informa el diario británico The Daily Mail, los detectives de la Operación Grange, la investigación del Scotland Yard sobre la desaparición de Madeleine, insisten en que sigue siendo la investigación de una persona desaparecida.

Clarence Mitchell, portavoz de los McCann, respondió que los padres de la menor «no harán comentarios sobre la correspondencia privada, ya sea del fiscal, la policía o cualquier otra persona» y «tampoco comentarán sobre su relación con las autoridades alemanas a medida que avanza la investigación». Por su parte, Rogerio Alves, un abogado que representa a los McCann en Portugal, ha exigido a las autoridades alemanas que indiquen «qué se está haciendo para resolver el caso» y le pidió a las fuerzas policiales de los tres países involucrados que sean «transparentes» con la familia de la menor y dejen de guardarse información.

La prensa portuguesa ha informado que la policía local se está preparando para buscar el cuerpo de Madeleine en una serie de pozos ubicados en una granja que el sospechoso alquiló en la zona y en la que podría haber ocultado el cadáver, informó ABC