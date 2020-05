Reino Unido registra 121 nuevos fallecimientos por coronavirus

Foto: Twitter

El número de fallecidos por COVID-19 en el Reino Unido alcanzó este lunes los 36.914 tras sumarse al recuento oficial otros 121 muertos, según datos divulgados este lunes por el departamento de Sanidad.



En el conjunto del país se han llevado a cabo en 24 horas 73.726 test, de los que se han identificado 1.625 nuevos contagios.



Sanidad también cifró en 3.532.634 el número de análisis que se han practicado en total hasta la fecha y de los que 261.184 han dado positivo por la enfermedad.

Estos nuevos datos se conocen en medio de la polémica surgida en torno a Dominic Cummings, el principal ayudante del primer ministro, Boris Johnson, por no haber respetado las reglas del confinamiento en marzo.

El experto en Comunicación condujo hacia el norte de Inglaterra, a la casa de sus padres, con su esposa, aquejada con síntomas de COVID-19, y con su hijo pequeño, en busca de ayuda familiar para cuidar del niño porque, según explicó hoy mismo el propio Cummings, no tenía otra alternativa.



Esta controversia ha empañado la atención mediática de los últimos días sobre las medidas de desescalada que este país implementará en los próximos días, como la reapertura el próximo 1 de junio de algunos cursos en los colegios de primaria.



El estrecho colaborador del líder tory compareció hoy en Downing Street para defender su actuación, que consideró "razonable" y dentro de la ley, además de explicar sus "circunstancias", que tildó de "excepcionales".



En una rueda de prensa que duró alrededor de una hora, Cummings indicó que no se "arrepiente" de haber actuado de esa manera aunque comprende que su conducta haya podido "enfadar" a mucha gente.



Su comportamiento parece haber indignado a parte de la ciudadanía, mientras los partidos de la oposición y una veintena de los propios diputados conservadores quieren que sea destituido o que dimita, extremo éste que, según dijo él mismo, no se ha planteado.



Johnson defendió el domingo a su ayudante al sostener que su conducta fue íntegra, responsable y dentro de la legalidad. EFE