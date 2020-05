Centroamericanos quedan atrapados en barco infectado con coronavirus en Alemania

Al menos 100 hondureños atrapados en un barco contaminado con COVID-19, en Alemania, piden auxilio / Fotografía: Pixabay

Al menos 100 hondureños atrapados en un barco contaminado con COVID-19, en Alemania, piden auxilio a las autoridades del consulado hondureño, pero hasta el momento no reciben respuesta.

El llamado angustioso lo hizo el joven hondureño a bordo, Wilson Barahona (29), originario de La Lima, Cortés, quien indicó que son tres barcos en los que hay compatriotas, sin embargo, en la unidad donde él se transporta ya se registran 10 contagiados y 100 sospechosos, pero de otras nacionalidades.

“Todo esto empezó desde el 10 de marzo, que nosotros desembarcamos los últimos pasajeros, porque el crucero de nosotros andábamos por el Caribe desde el 18 de marzo, seguimos aquí, y no hemos tocado tierra”, relató Barahona al noticiario Hoy Mismo de Honduras.

El “catracho” detalló que “nos transfirieron desde el “main schiff 2” (barco principal), “main schiff 3” y transfirieron las mismas personas al mismo barco. Desde ese momento empezó el caos con 3,200 tripulantes a bordo y hasta el momento aquí estamos con 10 casos positivos y casi 100 sospechosos que están aislados”.

Alarmado, se puso a recolectar unas firmas con los nombres de sus compañeros “y en papel llegué a recolectar como 54 nombres. Sin embargo, muchos no se quisieron anotar por miedo a que la compañía tome represalias. Yo sé que esto va tomar alguna represalia en contra mía, por lo que estoy haciendo, pero no me importa porque lo importante es salir de aquí e ir con nuestras familias”.

Barahona lamentó que “traté de contactarme con el consulado de Honduras y me dijeron que se necesitaban aproximadamente 200 personas para pagar el pasaje para poder regresar a Honduras, pero con lo que nosotros ganamos aquí, es imposible pagarlo”.

Aún no tienen el virus

El hondureño apuntó que hace tres días, en el puerto, “las autoridades alemanas subieron al barco para hacernos la prueba del coronavirus y gracias a Dios todos los hondureños salimos negativos y estamos a tiempo todavía para que nos puedan rescatar de esta pandemia”.

Hasta ahora, los contagiados son de nacionalidad filipina, indonesios, turcos y un mauriciano que están en sospecha. Además de los hondureños que son tripulantes, también hay mexicanos, nicaragüenses, costarricenses, colombianos y brasileños.

“Me he querido comunicar con mi familia en La Lima, Cortés, porque tengo dos hijas, pero la videollamada no se ha podido conectar. Quiero decirle a mi familia que los extraño y con la fe en Dios que los voy a volver a ver y poderle dar un abrazo a mis hijas”.

Finalmente dijo que ya es tiempo que les den una repuesta, “porque mi preocupación son mis hijas, que quiero volverlas a ver y no morir en esta embarcación, pero lo que nos han dicho es que tengamos paciencia, pero paciencia, así como estamos aquí, es difícil porque aquí es un caos”, informó el medio local La Tribuna.