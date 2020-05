Critican a vegana por tomar batidos de esperma para prevenir el coronavirus

En Inglaterra, la entrenadora física, Tracy Kiss de 32 años, fue muy criticada en las redes sociales / Fotografía: La República

En Inglaterra, la entrenadora física, Tracy Kiss de 32 años, fue muy criticada en las redes sociales tras asegurar que el batido que se prepara con el esperma de su esposo es un ‘remedio eficaz’ para prevenir el coronavirus.

El no haber tenido un resfriado o gripe en tres años hizo que la mujer tomara la radical decisión de compartirlo con sus seguidores. “Encontré un método alternativo gratuito y amigable para los veganos, estimula el sistema inmunológico del cuerpo y no contiene químicos como los medicamentos”, empezó su relato.

El particular batido de Tracy / Mirror

Lejos de mostrar una evidencia médica que respalde su teoría, la madre de dos pequeños considera que beber el batido de esperma no es diferente de la lactancia materna, por lo que encaja en su dieta vegana.

"Lleno de vitaminas"

Tracy, bebiendo uno de sus particulares batidos / Mirror

“No es muy diferente a una madre amamantando a su recién nacido para darles los nutrientes que necesitan. No es para todos, pero está lleno de vitaminas y no he tenido un resfriado o gripe desde el 2017”, sostuvo a Mirror.

Cabe resaltar, que el ‘remedio’ que utiliza la vegana no ha sido verificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El Servicio Nacional de Salud y el Gobierno de Inglaterra aconsejan a las personas que se queden en casa para evitar contraer el coronavirus.

Tracy cree que el consumo de esperma evitará que contraiga la COVID-19, ya que lleva un estilo de vida activo y saludable, sumado al suplemento que ha ayudado a su sistema inmunológico.

“Estoy estrictamente mirando esto desde una perspectiva de salud. Creo que muchas personas prueban nuevas formas de estimular su sistema inmunológico cuando empiezan a presentar síntomas, pero eso es demasiado tarde”, finalizó.