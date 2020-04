Depravado violó a una madre mientras sus hijos escuchaban el brutal ataque

El depravado irrumpió en la casa de la mujer y sus dos pequeños hijos, quienes intentaron ayudar a su madre, pero Ward les cerró la puerta. I Fotografía: Daily Mail

Un hombre fue condenado a 16 años de prisión por abusar sexualmente de una madre, mientras sus hijos presenciaron el brutal ataque, luego de irrumpir su casa con la complicidad de otro sujeto, quien se encargó de limpiar las huellas del hecho, sucedido en Rochdale, Inglaterra.

John Ward, de 24 años, siguió a la víctima hasta su casa pero antes la acosó mientras paseaba con sus hijos y la mascota por el parque. “Le exigieron que le dé un beso, ella se negó y continuaron acosándola bajo la amenaza de apuñalarla con un cuchillo”, contó el juez John Potter a Dayli Mail.

Minutos de infierno

Escena de violencia / Imagen Ilustrativa: Pixabay

El depravado irrumpió en la casa de la mujer y sus dos pequeños hijos, quienes intentaron ayudar a su madre, pero Ward les cerró la puerta en la cara y les gritó: “Solo estoy hablando con mamá”. Luego la violó y huyó con su cómplice de la escena.

“Estos dos hombres destruyeron la tranquilidad que tenía. Me causaron mucho trauma y angustia, me mudé con mis hijos porque no podía enfrentar volver allí después de lo que sucedió”, comentó la víctima, quien se protege su identidad por razones legales.

Te puede interesar: Mujer de 107 años que superó gripe española vence también el coronavirus

Su cómplice, Aaron Farrel, de 24 años fue condenado a 21 meses de cárcel, luego de ver la violación a través de la ventana de la cocina. Ambos limpiaron sus huellas digitales de la manija de la puerta delantera.

Durante el juicio en el tribunal de Minshull Street en Inglaterra, el juez Potter describió la violación como “depravada y brutal”. “Durante esta terrible experiencia, ella podía escuchar a sus hijos gritar y llorar porque sabían que su madre estaba siendo atacada al otro lado de la puerta”, sostuvo.

La mujer intenta salir adelante a pesar del traumático episodio que le dejó un profundo daño psicológico. “Tengo miedo salir porque siento que alguien camina detrás de mí. Aunque sé que los hombres están en prisión, aún siento pánico cuando veo alguien que se parece a él y camino en dirección diferente para escapar”, informó La República.