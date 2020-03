Italia registra el menor número de contagios con coronavirus

Referencia.

La Agencia de Protección Civil de Italia ha confirmado que ya son 11.591 los muertos y 101.739 los afectados por covid-19 dentro de sus fronteras, según lo anunció el organismo en una rueda de prensa retransmitida este lunes a través de su página oficial de Twitter.

El organismo detalló que en las últimas 24 horas se han registrado en el país 812 fallecimientos, así como 4.050 nuevos infectados. Hasta este lunes, un total de 14.620 personas se han recuperado satisfactoriamente en la nación transalpina.

"Cae el número de sujetos positivos con un número similar de pruebas realizadas en los últimos días", refirió en rueda de prensa el presidente del Consejo Superior de Sanidad, Franco Locatelli.

De todos los enfermos detectados actualmente, la mayoría, el 58 %, están recuperándose aislados en sus casas, con síntomas leves o sin síntomas, mientras que 3.981 están en cuidados intensivos.

La pregunta más repetida en Italia es si se ha alcanzado el pico de inflexión en la gráfica de contagios: "Hay varias hipótesis pero prefiero destacar la ralentización en el crecimiento de los infectados y la presión en los hospitales", atajó Locatelli.

La región de Lombardía , por "El buen camino"

La región de Lombardía (norte), la más afectada del país por el coronavirus, "va por el buen camino" en la lucha contra la pandemia, auguró hoy su gobernador, Attilio Fontana.

"Las indicaciones que me llegan es que vamos por el buen camino, mantenemos esa línea (del gráfico) que ya no sube, que no está aún bajando, pero no está aumentando. Es la cosa positiva que vemos con interés, atención y esperanza", destacó en otra rueda de prensa.

La actual pandemia ya ha dejado más de 35.300 muertos y más de 745.000 infectados en todo el mundo, según datos actualizados de la Universidad Johns Hopkins. La suspensión de vuelos y la crisis generada por la pandemia, entre otras razones, ha provocado que el precio del petróleo haya caído de manera significativa en las últimas semanas.