Assange pedirá libertad condicional esta semana al tribunal de Londres

LONDRES (Sputnik) — El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, solicitará la libertad condicional en la próxima sesión judicial del proceso de extradición a Estados Unidos, que está prevista en Londres el 25 de marzo.

"Esperamos que escuchen la petición porque la situación es muy peligrosa", declaró a Sputnik el periodista y "embajador" de WikiLeaks, Joseph Farrell.

El equipo legal del exeditor australiano basará su petición de libertad provisional en el riesgo de que el coronavirus se propague en la cárcel del sur de Londres, donde está preso.

"No he podido hablar con él, pero debe estar preocupado por la salud del personal y los reclusos de su entorno; me cuesta comprender por qué el Gobierno [británico] no ha actuado con más celeridad para reducir la amenaza del coronavirus en las comunidades vulnerables", agregó el colega de Assange.

Farrell recuerda que "Julian lo están pasando muy mal" en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, donde ingresó en mayo de 2019 y donde continúa recluido sin cargos a la espera del proceso iniciado por EE.UU.

"Está ansioso por obtener la libertad cautelar para poder preparar su defensa y comunicarse con sus abogados de la forma más apropiada", señaló.

El equipo legal del australiano se ha quejado repetidamente de la falta de acceso a su cliente y las precarias condiciones de su reclusión, en régimen de aislamiento gran parte del tiempo y con continuos impedimentos y dificultades para preparar su caso por parte de las autoridades penales e incluso judiciales.

Assange sigue en prisión, sin cargos, mientras lucha contra su extradición a Estados Unidos por supuestos delitos de espionaje e intrusión informática relacionados con los informes militares y diplomáticos difundidos por WikiLeaks y otros medios tradicionales hace más de diez años.

"Caldo de cultivo"

La salud de Assange sufrió altibajos durante su confinamiento en la Embajada de Ecuador en Londres y se ha debilitado desde su ingreso en el penal de máxima seguridad de Belmarsh, según denunciaron médicos y otros expertos internacionales

Las cárceles se consideran además "caldo de cultivo" para la expansión del virus Sars-Cov-2.

"Julian tuvo complicaciones de pulmón en el pasado", agregó Farrell en relación con una dolencia que puede dejar al reconocido recluso a merced de este virus que ataca el sistema respiratorio.

No se han adelantado ninguna de las condiciones o restricciones que Assange aceptaría para lograr la libertad durante la tramitación de un caso que puede prolongarse más de lo previsto a consecuencia de la pandemia.

El padre del periodista y exeditor, John Shipton, y otros familiares han fijado residencia en Londres, lo cual "puede ayudar" a inclinar la balanza a favor de la libertad preventiva, según Farrell.

Amnesty International @amnesty: USA must drop the charges against Julian Assange #DontExtraditeAssangehttps://t.co/FBwkYHDrAn — WikiLeaks (@wikileaks) February 21, 2020

Hasta ahora, la jueza que preside el caso, Vanessa Baraitser, y los abogados de la Fiscalía británica que representan a Estados Unidos han rechazado liberarle condicionalmente debido al precedente de 2012.

El 19 de junio de ese año Assange ignoró los términos de su excarcelación durante el juicio de extradición a Suecia y se refugió en la legación ecuatoriana.

"Las circunstancias han cambiado significativamente desde febrero y la situación es actualmente desesperada", declaró a Sputnik el embajador de WikiLeaks.

El coronavirus está alterando drásticamente la gestión de la administración pública y las actividades de la ciudadanía.

El Reino Unido aún no ha declarado el cierre de urbes, regiones o países enteros para intentar frenar la pandemia, pero se recomienda el distanciamiento social y una cuarentena de 12 semanas para las personas más vulnerables.

El primer ministro Boris Johnson ha reconocido que el país va "dos semanas" por detrás de Italia, el territorio más afectado de Europa y con el mayor número de víctimas mortales.