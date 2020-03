Detectan dos casos de COVID-19 en la sede central de la OMS, Ginebra

Foto: DW

Ginebra, 17 mar (EFE).- Dos empleados en la sede central de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Ginebra han dado positivo por COVID-19, informó hoy el portavoz de la organización Christian Lindmeier.

Los dos trabajadores "se encuentran en sus casas, autoaislados, y han mostrado síntomas", mientras que sus compañeros de trabajo están en observación, señaló Lindmeier.

La OMS ya había reducido considerablemente la actividad dentro de sus "cuarteles generales" desde el pasado viernes, con muchos de sus empleados trabajando desde sus casas.

Los periodistas ya no están autorizados a entrar al recinto desde esta semana y las ruedas de prensa del director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, son ahora íntegramente virtuales.

Otras organizaciones internacionales en Ginebra, como la sede europea de Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio, han informado también de un caso de coronavirus cada una, lo que ha obligado a reducir su actividad, aunque no paralizarla completamente.

Pacientes recuperados pueden contagiar el covid-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha hecho un llamamiento a todos los países para que intensifiquen la cantidad de pruebas para detectar el coronavirus, ya que incluso las personas que no tienen síntomas de la enfermedad pueden ser una fuente de infección para otros.

"Todos los países deben adoptar un enfoque integral, pero la forma más efectiva de prevenir infecciones y salvar vidas es romper las cadenas de transmisión, y para hacerlo hay que realizar pruebas y aislar", dijo Tedros. "No se puede luchar contra un fuego con los ojos vendados, y no podemos detener esta pandemia si no sabemos quién está infectado", añadió el presidente de la OMS, subrayando la importancia de la necesidad de realizar pruebas en cada caso sospechoso.