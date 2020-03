Casos diagnosticados con el Covid-19 en Noruega supera los 900

Imagen Referencial: Pixabay

156 personas han sido diagnosticadas con el coronavirus en Noruega desde el viernes, informa el Instituto Noruego de la Salud Pública. De este modo, el número total de casos confirmados es ya de 907. Asimismo, ayer se registró la primera muerte por infección en el país escandinavo.

Según se detalla, la mayoría de los infectados —646— contrajeron la enfermedad en el extranjero. Los 223 restantes se contagiaron dentro del país.

Cierre de fronteras

La primera ministra noruega estuvo a punto de cometer una imprudencia al terminar una conferencia sobre los riesgos del contacto físico a raíz del coronavirus pic.twitter.com/rf7EiyqmR2 — RT en Español (@ActualidadRT) March 13, 2020

Noruega toma nota del avance del coronavirus en otros países y reacciona con mucha antelación en comparación con varios de sus homólogos europeos. Desde el jueves 12 de marzo, desde las 18.00 horas, cualquier viajero internacional que llegue al país nórdico se enfrentará a una dicotomía: las autoridades pedirán que regrese a su país de origen o, en su defecto, que se someta a una cuarentena por dos semanas. Efectivamente, Noruega está cerrada para los extranjeros.

El Gobierno noruego ha tomado una de las medidas más drásticas vistas hasta ahora en el viejo continente para contener la propagación del virus. Todos los residentes que regresen a casa de países que no sean nórdicos entre el 12 y el 26 de marzo serán enviados a cuarentena, tengan o no síntomas de coronavirus. No hay escapatoria.

A los viajeros internacionales con síntomas se les aislará, explica la web de turismo de Noruega. La medida tiene efecto retroactiva y se aplicará a todas las llegadas al país desde el pasado 27 de febrero. "El transporte doméstico debe continuar lo más normal posible por el momento, pero recomendamos evitar todo tipo de viaje que no sea estrictamente necesario (tanto nacional como en el extranjero)", informó RT.