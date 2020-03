Un hombre mata a su madre de 87 años en Madrid, España

Foto: Twitter

Un hombre de 58 años que sufre un trastorno mental ha sido detenido la pasada madrugada en Madrid por matar presuntamente a su madre, de 87 años, a la que ha propinado un fuerte golpe en la cabeza, han informado portavoces de la Jefatura Superior de Policía de Madrid y de Emergencias Madrid. El individuo tenía antecedentes por malos tratos contra su madre.

El crimen se ha producido sobre la una y media de la madrugada en la vivienda que compartían en el número 110 de la calle Arcos de Jalón del distrito de San Blas, en el este de la capital, donde el hombre, de nacionalidad española, ha agredido a su madre con un objeto contundente. Un vecino del bloque ha llamado al 091 al escuchar una fuerte discusión en el inmueble.

Los primeros en llegar han sido unos agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana, a los que en un principio el hombre no dejaba entrar en la vivienda. Llamaron a los bomberos pero no fue necesaria su intervención. Tras lograr entrar, los agentes han tratado de auxiliar a la mujer, que no respiraba.

La maniobra de reanimación cardiopulmonar ha sido continuada por los sanitarios de Samur-Protección Civil, que han conseguido revertir su estado, pero poco después ha vuelto a entrar en parada, de la que ya no ha logrado salir. A los 40 minutos de maniobras, han certificado su muerte. La causa la determinará la autopsia, pero la mujer presentaba un traumatismo craneoencefálico severo. Entre tanto, los agentes han detenido sobre las dos y cuarto de la madrugada al hijo de la víctima, que estaba en el domicilio.

Hasta el domicilio se trasladaron agentes del grupo de homicidios que se han hecho cargo de la investigación y del Grupo de Delitos Violentos de Policía Científica. Es el noveno homicidio registrado en la Comunidad de Madrid en lo que va de año.