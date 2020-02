Bélgica detecta el primer caso de coronavirus en un repatriado de Wuhan

ANDREAS SOLARO / AFP

Bélgica ha confirmado un primer caso de coronavirus en el país después de que uno de los nueve belgas repatriados el domingo desde la ciudad china de Wuhan, origen de la epidemia, haya dado positivo en los análisis efectuados a su llegada, informó el ministerio de Sanidad belga este martes.



En un comunicado, la ministra del ramo, Maggie de Block, indicó que las nueve personas que llegaron el domingo fueron sometidas ayer a un examen en el hospital militar de Neder-Over-Heembeek, en Bruselas, y "uno de entre ellos parece estar infectado por el nuevo coronavirus".

"La persona que ha dado positivo está en buen estado de salud y no presenta por el momento ningún signo de la enfermedad", precisó la ministra.



El afectado ha sido trasladado al hospital Saint Pierre, también en la capital, aunque el ministerio no ha precisado si se encuentra en situación de aislamiento.



Los otros ocho belgas repatriados desde Wuhan, así como una persona de origen danés que no pudo ser trasladada a su país el mismo domingo, han dado negativo en los análisis para detectar el virus causante de la neumonía.



La ministra de Sanidad dará una rueda de prensa a las 10.00 horas para informar del caso.



El coronavirus ha causado ya 426 muertos y más de 20.000 contagiados en 27 países sin que se haya encontrado todavía una vacuna contra él.