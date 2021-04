Camilo revela por qué no puede besar a otras mujeres en sus videos / Chic Magazine

Evaluna Montaner y Camilo Echeverry son un joven matrimonio que constantemente están dando que hablar, ya sea por sus demostraciones de afecto y logros profesionales en conjunto, como en aquellos avances que ambos logran en sus carreras de manera individual.

Sin embargo, uno de los cuestionamientos que más recibe la pareja es sobre los besos que la hija de Ricardo Montaner se da con otros hombres y cómo estos afectan su relación.

Aunque la joven pareja comparte su talento musical y tienen canciones en conjunto que se convierten, tanto en sus letras como en sus videos, en ejemplos del amor que hay en su relación de seis años, Evaluna Montaner también es actriz, razón por la que en ocasiones debe besar a otros hombres.

Actualmente, Evaluna es la protagonista de la telenovela juvenil ‘Club 57’, de Nickelodeon, en la que se ha besado con el italiano Riccardo Frascari.

En una entrevista en el programa español ‘El hormiguero’, presentado por Pablo Motos, el artista colombiano habló sobre cómo establecen los besos que ambos se pueden dar con otras personas, considerando que ambos son artistas. En el programa estaban hablando sobre la canción en la que aparecen Camilo y Evaluna ‘Machu Picchu’, entonces el conductor le preguntó a Camilo si es cierto que él no puede besar a otras mujeres en sus videos.

Camilo respondió con una sonrisa y apuntó a decir que “pero mi esposa sí se da besitos en novelas con otros”, situación que generó comentarios en el set y el cantante agregó “yo la verdad me hago el superado”.

Finalmente, Echeverry resaltó que, efectivamente, él no se besa con otras mujeres en los videos de sus canciones, pero que no se trata de una prohibición o regla por parte de Evaluna, sino que es una decisión personal.

“Yo entiendo que es parte de su trabajo, pero a mi lo que me pasa es que me sentiría muy raro. No tiene sentido para mí que le escriba una canción a ella y la modelo sea otra, aparte mi mujer es lo máximo”, señaló Camilo.

El artista además señaló que Evaluna es la inspiración de la mayoría de sus canciones y que para él es un honor tenerla en sus videoclips y cantar junto a ella. “Es un privilegio tenerla ahí, se ve guapísima. Le encanta como se vio en el video y lo ha defendido mucho por eso”, agregó el intérprete de ‘Ropa Cara’.

Aquí el video en el que Camilo se refiere a los besos de Evaluna con otros hombres:

Actualmente, la pareja no solo recoge los frutos de los éxitos que ambos han construido en sus carreras artísticas, sino que se preparan para el triunfo que se anticipa en la serie documental sobre la vida de los Montaner, familia en la que Camilo Echeverry es uno más e los integrantes.

Al mejor estilo de las familias más famosas a nivel internacional, los Montaner tendrán su propio reality show sobre su día a día, programa en el que también aparecerá Camilo Echeverry, esposo de Evaluna Montaner, así como las parejas de Mau y Ricky, y será protagonizado por el cantante Ricardo Montaner y su esposa Marlene Rodríguez Miranda.

Te puede interesar: ¡Zac Efron regresa a la soltería! Rompe su relación con Vanessa Valladares

A través de un comunicado, la empresa NTERTAIN, que desarrolla el proyecto, anunció este lunes 19 de abril el inicio de las grabaciones. “La serie Los Montaner seguirá la evolución de las historias de amor, las carreras profesionales y los conflictos de la exitosa familia mientras equilibran el mantenimiento de sus valores cristianos y su dinámica familiar del rock & roll”, señaló la empresa.

Se sabe que, aunque las grabaciones originalmente serán en Miami, donde vive toda la familia, tendrá escenarios en otros países, puesto que la producción seguirá a todos los integrantes para conocer los detalles de su vidas y al ser casi todos artistas, habrá muchos viajes.

Uno de los escenarios se espera que sea Colombia, puesto que en nuestro país los integrantes de esta familia son muy reconocidos, además, porque la familia de Camilo Echeverry está en este país y él, junto a su esposa Evaluna Montaner, suelen venir de visita.

Además, se ha conocido que la serie será un documental “sin libreto” en el que los Montaner enseñarán de forma “más profunda” que en las redes sociales cómo es su día a día.