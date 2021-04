Robert De Niro se declara en quiebra absoluta / Infobae

Los efectos de la pandemia en los ingresos del actor de 77 años Robert De Niro y el costoso divorcio de Grace Hightower han llevado al actor, célebre por sus participaciones en El Padrino II, Taxy Driver, Los intocables, El Irlandés y decenas de inolvidables producciones, a la quiebra.

Según su abogada, Caroline Krauss, en una audiencia virtual de divorcio ante una corte de Manhattan, explicó lo siguiente:

"El señor De Niro tiene 77 años, y aunque ama su oficio, no debería verse obligado a trabajar a este ritmo prodigioso porque tiene que hacerlo. ¿Cuándo terminará eso? ¿Cuándo tendrá la oportunidad de quizás no coger todos los proyectos que se le presenten? ¿O no trabajar seis días a la semana durante 12 horas al día simplemente para seguir el ritmo de la sed de la señorita Hightower (...). De Niro podría enfermar mañana, y la fiesta habrá terminado".

Por su parte, el abogado de Hightower, Kevin McDonough, niega que el artista tenga problemas económicos. Se basa en los 5 millones de dólares que De Niro obtuvo por El irlándés (2019), los 450.000 dólares que gastó en unas vacaciones de Acción de Gracias, y un millón que gastó en sus hijos, entre el 2019 y 2020.

El matrimonio de De Niro y Hightower, que comenzó hace 24 años, ha sido tormentoso. Ya tuvieron una separación anterior, una reconciliación en el 2004 y la ruptura definitiva en el 2018. La exesposa reclama la mitad de la fortuna del actor, que se calcula en 500 millones de dólares.